L'osonencs'ha convertit aquest dilluns en el millor xocolater del món. El jove cap de pastisseria d'de Vic i del grupha vençut a la final del, que s'ha celebrat a París en el marc del Saló de la Xocolata. El jove de Santa Eulàlia de Riuprimer s'ha imposat als altres 17 representants de països d'arreu, en la vuitena edició d'un certamen que se celebra cada tres anys.Tot i la seva edat, Crusellas ja sabia què era ser el, un reconeixement que va rebre l'any passat. Per això representava l'estat espanyol al WCM. Des d'aleshores, s'havia preparat a consciència per la competició internacional, que li ha permès pujar el darrer esglaó fins a l'Olimp de la pastisseria.Dissabte ja es va disputar la primera jornada del certamen i el jurat va donar a conèixer la classificació provisional: l'osonenc, i deixeble de, obria la llista. Unva deixar els jutges bocabadats. Els deu millors puntuats han disputat aquest dilluns la gran final, en què Crusellas s'ha tornat a imposar.Un altre català,, també aspirava a tot al WCM, però no va superar el tall de dissabte. En el seu cas, però, representava, on treballa des del 2018. Tot i això, el xocolater compta amb altres reconeixements de prestigi. Ha guanyat els concursos al millor croissant i a la millor pasta de te.