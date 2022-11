«La Fira de la Muntanya és un gran aparador per a nous públics»

Fer esport és fer salut

Els responsables de la Muntanya de Llibres, Base Esports Estel, Instersport Horitzó Everest i Virunya al recinte de la Fira de la Muntanya de Vic. Foto: Adrià Costa



Competir a la jungla del comerç



L'aparador de la Fira de la Muntanya



La Fira de la Muntanya de Vic té molts vessants: és un punt de trobada, una festa, el tret de sortida de la temporada d'hivern i també un aparador comercial. A banda de múltiples activitats, acull una quarantena d'estands de marques, botigues, editorials, empreses i estacions d'esquí, entre altres.No fallaran a la cita. Són quatre negocis que comparteixen lai la ubicació al. Aprofiten la Fira de la Muntanya, que enguany se celebra del, per presentar novetats, retrobar-se amb clients de fora de la comarca i, sobretot, per donar-se a conèixer a nous públics.Des d'aprofitem els dies previs a la Fira de la Muntanya per parlar amb els quatre responsables d'aquests establiments sobre com els ha beneficiat el boom dels esports vinculats al medi natural i com afronten un panorama dominat per grans superfícies comercials i gegants del comerç electrònic.Anar a la muntanya s'ha generalitzat. El concepte excursionista ha quedat petit per englobar les múltiples maneres de sortir al medi. Aquesta multiplicació del públic que té contacte amb el medi natural ha augmentat la demanda de roba i altres productes.“Fer esport és fer salut”, explicade Base Estel. Es tracta de la tercera generació d'una botiga que va obrir l'any 1967 el seu avi Francesc, barber i alpinista. “La gent vol estar bé i això suposa que, qui més qui menys, vulgui caminar per un camí vora el riu o pujar a la Creu de Gurb un cap de setmana. És un mercat clarament en creixement”, afegeix.Hi coincideix, d'Intersport Horitzó Everest. També es tracta d'un negoci històric i familiar. El va iniciar el 1954 el seu pare que ja tenia un “vincle molt intens amb la muntanya”. Ubicat al cèntric carrer Verdaguer –com Virunga i Muntanya de Llibres- considera positiu el boom de la muntanya. “També és cert que en alguns punts ha portat una certa massificació i això té uns impactes, però tot no pot ser”, assenyala.És en aquest context de creixement de la demanda que va néixer la botiga Virunga el 2016. El seu propietari,, la defineix com una concept store. Tant pel nom –una zona volcànica amb cims de 4.500 metres i goril·les de muntanya entre Uganda, Ruanda i el Congo- com pel fet de fugir del fast fashion i els grans descomptes i, en canvi, apostar per productes respectuosos amb el medi ambient, de llarga duració i produïts en condicions laborals dignes. A més, tenen en marxa un projecte de cooperació amb una escola de la regió africana que els dona nom.“Ens dirigim a l'esport amable”, explica Víctor Vilalta. En aquest sentit, combinen roba urban amb outdoor, tant per a senderisme com per fitness, running, ioga o pilates, però deixen per altres establiments productes més tècnics. “Igualment volem que vagin molt ben equipats. Sabem que un dia de mal temps al Pirineu suposa unes condicions molt adverses”, afegeix el responsable de Virunga.“En 18 anys de vida segurament s'ha multiplicat per 30 la gent que accedeix a la muntanya”, explicade la Muntanya de Llibres. “Ara bé, això no vol dir que hàgim multiplicat per 30 la clientela”, afegeix tot rient. El negoci va néixer amb una superfície de 18 metres quadrats i especialitzada en muntanya, natura i viatges. Després de quasi dues dècades i dues ampliacions, la narrativa i l'assaig també s'hi han fet un lloc, però no s'ha perdut l'essència de llibreria especialitzada.Fa 15 anys s'implantava a Vic la primera gran superfície comercial i esportiva i el comerç electrònic encara no s'havia generalitzat. Com es potamb aquests dos elements des d'una botiga al centre d'una capital de comarca com Vic?Segurament la clau passa més perque per competir. Ho relata Jordi Parera de Base Estel. “Tenim una gran capacitat d'adaptació. Quan van obrir el primer centre comercial ens vam especialitzar en productes de gamma alta i mitjana”, assenyala.“Contra aquests gegants no tenim gaires armes. Sabem que no podrem lluitar mai pel preu i, segurament, tampoc pels productes”, afegeix Francesc Rovira d'Intersport Horitzó Everest. En canvi, des de botigues familiars com la seva saben que només poden lluitar amb un boni un“Som prescriptors: tot el producte que tenim l'hem provat i això ens permet empatitzar amb el client”, afegeix Parera.En el cas de Virunga sí que aposten per diferenciar-se amb els productes i en la forma de presentar-los. “Els nostres clients esperen que el que compren tingui la mateixa consistència d'aquí a 4-5 o, fins i tot, 10 anys”, explica Víctor Vilalta. També destaca la funció social del. “Ens agrada vertebrar la ciutat. Si els baixos comercials queden buits, els pobles i ciutats es degraden molt ràpidament”, assenyala.A Muntanya de Llibres, per la seva banda, han passat de veure el món digital com un competidor a un aliat. A banda dels clients històrics, la llibreria especialitzada –una de les úniques quatre de tot Catalunya- veu com va guanyant part d'aquest públic que s'inicia a l'excursionisme i que ha començat a Internet. “Ens acaba arribant la persona que ja va més d'una vegada al mes a la muntanya”, explica Xevi Cortacans. “Com més hi van, més necessitat de tenir guies i mapes. Busquen material més especialitzat i que els permeti orientar en la selva digital”, afegeix.I quins són els? “El mapa de l'Alpina resisteix molt bé. El públic el valora molt, perquè dona perspectiva i alternatives”, destaca el llibreter. Per altra banda, les guies d'excursions són cada vegada més específiques, visuals i tenen més èxit. “La gent vol que li solucionin el cap de setmana sense haver de perdre temps a Internet”, conclou Cortacans.La Fira de la Muntanya se celebrarà enguany aldel 4 al 6 de novembre. El Mercat d'Ocasió és un referent per als amants de l'esquí, inclou el primer Festival d'Escalada i també la Fira de la Muntanya del Llibre. “És la festa del nostre microsector”, destaca Xevi Cortacans. En aquest sentit, per un establiment especialitzat com el seu, és una ocasió perfecta per tenir contacte amb. “Ens accedeix molta gent que, segurament, no ens vindria a visitar”, afirma.Hi coincideix Víctor Vilalta de Virunga. Aquesta botiga, que té un goril·la de muntanya al seu logo, precisament es va donar a conèixer a la Fira de la Muntanya del 2016 i ara hi tornen després de dos anys d'absència. “El nostre objectiu és mostrar-nos més que vendre. És un gran aparador”, destaca. En aquest sentit, entre els milers de visitants n'hi ha un gruix de la comarca, però destaquen també els provinents de Manresa, Girona, el Vallès i Barcelona, entre altres.En aquest mateix sentit s'expressa Francesc Rovira d'Intersport Horitzó Everest: “És una referent a la comarca i al país. Sempre és una bona oportunitat per donar-nos a conèixer a nous públics i mostrar nous productes”. “Per a nosaltres és el tret de sortida de la campanya d'hivern”, afegeix Jordi Parera de Base Estel.