Sorteig | El convidem al Festival de Cinema de Muntanya de Torelló

Bases del sorteig

- Els guanyadors obtindran una entrada individual per a qualsevol de les sessions del Festival BBVA de Cinema Muntanya entre l'11 i el 14 de novembre (cal triar la sessió al formulari).- El termini per participar al sorteig es tancarà el dimarts 8 de novembre de setembre a les 12.00- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar en el sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu- Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.