Manlleu retira els contenidors per començar el porta a porta

Qui més recicli, que pagui menys

haal llarg d'aquest cap de setmana elscarrer. D'aquesta manera, ja estàper començar aquestla recollida de residus porta a porta . Es convertirà amb laen utilitzar aquest sistema que garanteix uns elevats percentatges de recollida selectiva.Després de la retirada dels contenidors, aquestes farà laamb els cubells del porta a porta. Aquest divendres, ja havia recollit el kit el 75% de la ciutadania, valor que es considera molt per sobre la mitjana.El model de porta a porta de Manlleu s’ha adaptat a les casuístiques particulars de la ciutat com els edificis plurifamiliars de gran alçada, la recollida en barris disseminats i la possibilitat de dipositar, amb identificació, els residus de tèxtil sanitari en bústies d’aportació repartides per la ciutat. Una de les innovacions del servei és el desplegament de tecnologies digitals com l’aplicació ciutadana Sobren Motius.Àlex Garrido, alcalde de Manlleu, farà balanç del primer dia de la recollida acompanyat d’Isaac Peraire, director de l’Agència de Residus de Catalunya. Participaran també en aquesta valoració la regidora de Medi Ambient, Maite Anglada, la gerent de gestió mediambiental de PreZero, Montse Bosch, i la vicepresidenta tercera del Consell Comarcal d'Osona, Margarida Feliu.En acabar la roda de premsa està previst un breu recorregut pels carrers del voltant de l’Ajuntament de Manlleu per fer el seguiment del segon dia de recollida i mostrar els elements tecnològics previstos per donar el servei del porta a porta a Manlleu.Un dels objectius que el consistori pretén aconseguir amb el nou servei de recollida és la implantació d'unper generació que beneficiarà a totes aquelles persones que actualment ja separen correctament, ja que, qui més recicli, pagarà menys.El nou servei també preveu una aplicació ciutadana perquè les persones puguin consultar el calendari diari, la seva participació en temps real i rebre avisos i notificacions relacionades amb el servei. En podran fer ús, una vegada recollit el kit, a sobrenmotius.wcity.app Manlleu disposa de l'Oficina del Porta a Porta, activa des d'abans de l'estiu, ubicada al carrer Torelló, 41. Telèfon 900 500 578 / portaporta@manlleu.cat.