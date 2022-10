​Nou projecte d'esports al carrer a Manlleu per a joves de 12 a 18 anys

estrena undestinat a. La iniciativa, subvencionada per la, té entre els seus objectius el garantir l’accés a la pràctica esportiva per a tothom, disminuir l’abandonament esportiu i el sedentarisme que es produeix en l’adolescència i utilitzar l’esport com a eina d’inclusió.Manlleu enceta aquest nou projecte, que li ha permès incorporar, amb la voluntat d’acompanyar els joves de 12 a 18 anys de la ciutat en la definició i realització d’activitats de caire esportiu, lúdic, saludable, inclusiu i innovador tant en l’àmbit de l’espai públic (parcs, places, etc.) com dels mateixos equipaments esportius i educatius (instal·lacions esportives, patis de les escoles i dels instituts, etc.) del municipi. L’objectiu general del projecte és el d’enfortir la pràctica esportiva no competitiva, amb una visió social, inclusiva i de treball en valors pels joves.El projecte porta per títol “” i vol garantir l’accés a la pràctica esportiva per a tothom, disminuir l’abandonament esportiu i el sedentarisme que es produeix en l’adolescència i la joventut i afavorir i acompanyar als joves per tal de que generin el seu projecte de vida en equitat, sense exclusió, incloent hàbits de vida actius i saludables.En aquesta fase inicial del projecte, s’està contactant amb els centres educatius i es demana als joves de la ciutat, a través d’una enquesta, quins són els esports que els agradaria practicar en grup, dirigits i en espais públics de la ciutat. L’objectiu de l’enquesta és conèixer les preferències i necessitats del col·lectiu i fer una proposta d’activitats adaptada als resultats. Durant aquest primer mes els tècnics del projecte s’aproparan als joves en el medi obert per crear conèixer-los, crear vincle i detectar necessitats.Les activitats començaran al novembre ambmasculí i femení. Es faran activitats setmanals continuades, cada dia es realitzarà un esport diferent amb la idea de que aquells que volen fer esport tingui l’oportunitat de fer-ho diàriament.L’, podent així practicar i conèixer diferents esports. Es programaran també activitats puntuals en cap de setmana: aquest novembre hi haurà una sessió dei una d'iniciació a l'al rocòdrom.Aquest projecte es treballarà conjuntament amb el projecte d’intervenció educativa al carrer que porta anys implementant-se a Manlleu, Territori Jove. L’objectiu és fer un treball transversal entre diferents serveis de l’ajuntament com educació, joventut i serveis socials entre d’altres, així com implicar a les diferents entitats esportives del municipi.