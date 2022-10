L'equip de govern de Vic aprova en solitari un pressupost de 60,2 milions

Unes ordenances fiscals marcades per l’IPC

d'aquest dijous, 27 d'octubre, va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern (Junts) i en contra dels de l'oposició (ERC, Capgirem Vic i PSC)per a l'any 2023. Les, que representen el 56% dels ingressos de l'Ajuntament, s'han mantingut al màxim per conservar l'equilibri pressupostari davant la situació sociopolítica que ha fet augmentar considerablement els preus dels subministraments.El pressupost municipal per a l'any 2023 pujaxifra que representa un augment respecte el 2021 del 4,39%. El pla d'inversions ascendeix a 9.187.502 euros, els ingressos del qual provenen en un 32% del finançament extern a través de subvencions.S'incrementa un 9,93% laper a la creació de programes, els increments salarials normatius, la previsió d'increment d'IPD i els processos d'estabilització de la plantilla. Tanmateix, es destina un 17,2% de la despesa corrent al benestar de les persones posant el focus en l'àrea de benestar i família, en l'educació i els joves i en cultura.va exposar: “És el darrer pressupost de la legislatura i com en la resta de pressupostos s'ha configurat amb l'objectiu de ser el millor pressupost per a la ciutat que, sobretot, doni resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes., va argumentar el seu vot negatiu: "No podem votar-hi a favor, ja els vam advertir l'any passat que els pressupostos no preveuen el futur de la ciutat".En la mateixa línia s'expressava, que va qualificar el pressupost com una proposta "alarmant". "Continuem jugant amb els romanents de la ciutat, sense saber què passarà", es va lamentar.Per la seva banda,va dir que el pressupost estava "lluny de la realitat de la ciutat".Les ordenances fiscals per al 2023 tenen com a objectiu obtenir elsnecessaris per a la prestació dels serveis públics i poder garantir la qualitat i l'execució de projectes claus per a la ciutat i mantenir una ciutat reactivada, segons l'equip de govern.Les ordenances fiscals representen més de la meitat del total des ingressos anuals de l'Ajuntament. Enguany estan marcades per, que ha complicat als ajuntaments fer quadrar els números."Tot i laque s'està vivint i els esforços que han de fer les administracions, es mantenen totes les bonificacions i les subvencions que tenim vigents, oferint ajudes directe a diferents col·lectius, empreses, institucions i persones amb rendes més baixes. I representa una pèrdua d'ingressos important, però a l'hora és una estimulació i un suport per a totes aquelles persones i institucions que se'n poden beneficiar", apunta Homs.I afegeix: ", la finalitat de les noves ordenances continua sent consolidar Vic a com a ciutat sostenible, saludable, inclusiva, amb progrés i amb una administració encara més oberta i transparent".

Pressupost i ordenances fiscals de Vic, 2023 by naciodigital on Scribd