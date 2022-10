El pacient mort per malària a Vic es podria haver contagiar d'un altre malalt

El pacient de 74 anys que va morir a l'Hospital de Vic a causa de la malària es va contagiar d'un altre malalt que estava ingressat en una habitació a la mateixa planta. Així ho ha determinat elcom a resultat de la seva anàlisi. El centre considera que "la hipòtesi més probable" és la transmissió per l'aire, però no troba una resposta a com es va produir i continuen les investigacions. El contagi més habitual de malària es produeix per la picada d'un mosquit.El CNM ha conclòs que elque va infectar l'ancià és pràcticament idèntic al d'un altre pacient que va ser hospitalitzat per les mateixes dates, a finals de juliol. Aquest havia viatjat a una zona endèmica, on va contraure el virus. Els serveis de traumatologia, on van tractar l'home de 74 anys, i el de malalties infeccioses compten amb dos equips d'infermeria que no entren en contacte.Entre juny i setembre van entrar a l'hospital un total d'11 casos de malària, alguns dels quals van haver de ser hospitalitzats. Cap professional dels equips que va tractar aquests pacients va tenir relació amb la víctima.L'home va entrar a quiròfan per. Al cap d’uns dies, quan la recuperació semblava que anava bé, el seu estat de salut va empitjorar de manera sorprenent i va morir. La sorpresa és que se li va detectar que la seva defunció s’havia produït per malària, una malaltia eradicada fa temps a Europa i que sobreviu de manera endèmica en moltes zones tropicals.En les anàlisis, sorpresa majúscula. El veí delpatia malària cerebral, la més mortífera de totes les malàries.. L’Hospital de Vic admet, després de dos mesos d’investigacions, que no ha aconseguit esbrinar com es va produir el contagi. El cas continua sent un misteri, tot i que ja hi ha més respostes.