La Merceria Pallàs i Noir et Blanc de Vic, reconeguts amb els Premis Nacionals de Comerç

Merceria Pallàs, comerç centenari

Noir et Blanc, comerç innovador

Entrada de Noir et Blanc. Foto: Ajuntament de Vic

Lai el comerçhan estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya, com a comerç centenari i com a comerç innovador, respectivament.Vic és una ciutat amb més de 85.000 m2 d’oferta comercial, 1.150 establiments i serveis, més de 400 parades en els dos mercats ambulants setmanals de la Plaça Major i del barri del Remei. La regidora de Comerç,, es mostra satisfeta per aquests dos reconeixements que arriben a la ciutat. “Aquest és un premi que reconeix la tasca i fortalesa dels comerços de Vic, així com l’aposta per la innovació i el comerç de proximitat i sostenible”, remarcar Piella.La Merceria Pallàs, coneguda popularment com a Can Pallàs, és una botiga familiar que compta amb, des del 1888. El negoci, situat al centre de Vic, es dedica a la venda de merceria, gènere de punt, complements de moda i records de la ciutat.Noir et Blanc és un comerç dedicat a ladestinada a apropar-la a diferents públics a través de la producció de tòfona fresca i de l’elaboració i comercialització de productes de gastronomia i bellesa amb tòfona de recol·lecció pròpia. Noir et Blanc obre i tanca el cercle: produeix, recol·lecta i distribueix tòfona.Aquest premi distingeix les persones físiques o jurídiques amb establiment operatiu a Catalunya, les entitats de l'àmbit del comerç que les representen a nivell territorial o sectorial i els ens públics que hagin destacat per la seva iniciativa comercial i que, per la seva trajectòria, la seva innovació i adaptabilitat, contribueixen de manera més rellevant al prestigi del comerç, particularment del comerç urbà de proximitat.