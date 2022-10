​La UVic-UCC i una universitat de Xile impartiran el doble grau internacional de Teràpia Ocupacional

Beneficis en ambdues direccions

Laha signat recentment el conveni per a l'obtenció de la doble titulació internacional que integra el seu grau eni la carrera de Teràpia Ocupacional de la. L'acord permetrà als estudiants d'ambdues institucions que completin aquest programa obtenir els dos títols oficials per part de les dues universitats signatàries.La UNAB i la UVic-UCC van iniciar la seva col·laboració el 2013 amb la signatura d’un acord marc, que va evolucionar el 2016 cap a la signatura del conveni de mobilitat amb la. La UNAB és una de les universitats privades de Xile de més prestigi, imparteix els mateixos graus que la FCSB i n’ha esdevingut un important partner internacional. Els últims dos anys, des de la Unitat Internacional FCSB i des de coordinació del grau en Teràpia Ocupacional s’ha estat treballant per impulsar aquesta doble titulació, considerant l’equivalència i afinitat en l'àmbit formatiu i professional en les competències expressades en els estudis de Teràpia Ocupacional de les dues institucions.vicerector de Relacions Internacionals de la UVic-UCC, comenta que “ampliar els espais de col·laboració amb Llatinoamèrica forma part dels objectius estratègics d’internacionalització” i ressalta la importància que té establir dobles titulacions internacionals, ja que “representa un gran valor per a la nostra oferta acadèmica”. El vicerector considera que per als estudiants la doble titulació significa un doble benefici, acadèmic i personal: “Més enllà d’enriquir enormement el currículum, aquesta doble acreditació internacional no avalua únicament les competències acadèmiques de l’estudiant, sinó també la seva experiència, resolució i iniciativa personal, uns intangibles personals que generalment tenen molt més pes del que ens imaginem en l’àmbit professional”.Bau també fa èmfasi en el fet que el benefici de la doble titulació va en les dues direccions, ja que “no només se’n beneficiaran els estudiants que marxin cap a Xile, sinó també aquells que compartiran aula a Vic amb estudiants xilens que vindran a completar la doble titulació amb nosaltres”.Cadapodran participar en el programa un màxim de tres estudiants de la UVic-UCC i tres estudiants de la UNAB. Per als estudiants de la UVic-UCC serà requisit haver completat els quatre primers semestres de Teràpia Ocupacional i estar matriculats en el pla acadèmic de 2015 i posteriors.En el marc deles preveu també la mobilitat de personal docent, tècnic i administratiu per tal de consolidar el doble grau i ampliar les relacions amb la UNAB. En aquest punt, Bau afegeix que “aquest tipus de col·laboracions tenen un impacte important en la capacitat del professorat i investigadors de proposar i executar projectes conjunts en recerca i transferència de coneixement, que avui en dia cal sempre plantejar en clau internacional”.La posada en marxa del programa està prevista per al segon semestre d’aquest curs acadèmic, amb l’arribada a la UVic dels primers estudiants de la UNAB.