Osona Energia guanya un dels premis Germinador Social

Sobre Osona Energia

La comarca d'Osona

ha guanyat el primer premi del Germinador Social 2022, en la categoria de Comunitats Energètiques, entesos com aquells projectes que tenen com a objectiu impulsar la creació de "comunitats de persones que, a través d'una participació oberta i col·lectiva, puguin emprendre les accions necessàries per aconseguir gestionar els recursos energètics en l'àmbit local d'una manera justa, eficient i sostenible".és el concurs d'iniciatives per a la transició energètica impulsat per. L'acte de lliurament es va fer el 22 d'octubre, en el marc de la Fira de l'Economia Social i Solidària.Osona Energia, identificada amb les sigles d', és la cooperativa de 2n grau que s'ha creat peri que tenen per finalitat crear comunitats energètiques en els respectius municipisde la comarca.En la convocatòria d'enguany hi havia tres categories. La de Comunitats Energètiques, amb nou projectes finalistes; la de, amb cinc projectes finalistes, i la de, amb 12 projectes finalistes. En aquesta edició s'ha mantingut el model de votació popular per a decidir els projectes guanyadors, a la qual han participat un total de 5.439 persones. El projecte d'Osona Energia ha rebut més de 1.200 vots, fet que demostra l'important arrelament territorial del projecte.OECoop va ser constituïda inicialment per quatre cooperatives de primer grau sòcies. Són les cooperatives que en el moment havien completat totalment el procés de constitució:(30 sòcies),(165 sòcies),(97 sòcies) i(150 sòcies).En una segona fase està previst que qualsevol comunitat energètica s'hi podrà afegir. De fet, en aquests moments ja hi ha constituïdes fins a 14 comunitats energètiques locals, a les quals s'hi poden acabar afegint 13 més que estan en diferents fases pel que fa al procés de constitució. En total ja hi ha 700 persones que són sòcies d'alguna de les comunitats energètiques a la comarca d'Osona.La comarca d'Osona està esdevenint una nivell de Catalunya en el procés de creació de comunitats energètiques locals, afavorides per la gran tasca que s'ha anat duent a terme des deLa base del model osonenc conjumina l'arrelament territorial que s'exigeix a les comunitats energètiques, amb l'optimització de recursos que s'haurà de fer realitat mitjançant aquesta cooperativa de segon grau, que aglutinarà tots els serveis bàsics de gestió que són necessaris per dur a terme els respectius projectes. Alhora, l'èxit del model s'està recolzant també en el suport que des de moltsde la comarca s'està donant a aquestes comunitats energètiques, amb la cessió de teulades públiques per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, fet que facilita l'empoderament de la societat com nou agent energètic.Així, aquestes comunitats, s'estan creant sota la forma de cooperatives de consum sense ànim de lucre, que busquen promoure unatransformadora i en mans de la ciutadania.