El Bicibús arriba a Tona

De què es tracta?

Tona va posar en marxa el passat divendres, 21 d'octubre, elpels carrers del poble, tal com ja va avançar aquest diari . L’AFA de L’Era i l’AMPA de la Vedruna, en col·laboració amb les direccions d’ambdues escoles i l’Ajuntament de Tona, i disposant de l’important suport tècnic i organitzatiu de Canvis en Cadena, han fet possible aquesta iniciativa. Així mateix, la comunitat energètica La Tonenca, creada recentment, també hi col·labora.En la posada en marxa hi han participat més d’una vintena de nens i nenes, i 10 pares i mares repartits entre lescreades, que podeu consultar aquí. La iniciativa ja funciona en d'altres localitats de la comarca, comEls infants, un dia a la setmana, van de casa a l’escola en bicicleta, i ho fan en grup, per tal de ser més respectats per cotxes i altres vehicles. En funció de l’edat i de les habilitats personals, és clar, els infants són més autònoms o depenen més de les persones adultes que col·laboren amb el projecte. Igual que un autobús urbà, el Bicibús disposa deque són els primers aspectes que cal definir.Aquest projecte neix a partir de la voluntat d’acompanyar nens i nenes a l’escola en bici, amb la màxima seguretat, tot fent una tasca educadora i ajudant a transformar. Es potencia, també, el creixement personal dels infants en aspectes com l’autonomia, la presa de decisions o la responsabilitat en relació amb el material i amb els altres nens i nenes, sense descuidar els beneficis per a la salut.De moment, aquest canvi d’hàbits és a benefici dels nois i noies. Però l’objectiu és que, a poc a poc, en un poble com Tona, la mobilitat general sigui més sostenible iTothom qui, d’una manera o altra, hi vulgui participar pot completar l’enquesta que ha circulat per les comunitats educatives de les escoles Vedruna i L’Era de Dalt o bé posar-se en contacte amb algú de l’organització (per exemple, de l’associació de famílies d’alumnes del centre escolar corresponent).