Taradell retira l'últim semàfor del municipi

Els serveis municipals de l'Ajuntament dehan tret aquest dijous al matí elde control de trànsit ubicat a la carretera de Balenyà, que regulava el pas de vehicles i vianants entre la cruïlla de la carretera de Balenyà i el carrer Ramon Pou, i que era l'últim que existia al municipi. La retirada d'aquest semàfor era necessària ja que en aquest espai està previst instal·lar-hi unaper donar més seguretat als vianants que volen creuar la carretera de Balenyà.Aquestes obres implicaran modificar part de laexistent per reubicar el nou pas de vianants, i treure els elements de reducció de velocitat existents, que ja no seran necessaris. A més, aquest semàfor ja feia temps que havia deixat de fer la funció reguladora del trànsit degut al seu mal funcionament.Cal destacar que l'eliminació d'aquest semàfor és una tasca planificada des de fa temps, ja que forma part de la proposta de modificació que s'està portant a terme des de fa mesos a l'entorn de la carretera de Balenyà i el carrer Ramon Pou, i que vol tractar la carretera de Balenyà com un carrer més del municipi i que no tingui el format i les característiques d'unacom havia estat històricament. Així, per exemple, des de fa mesos s'està portant a terme l'ampliació de voreres, la millora d'accessibilitat i la creació de guals, el canvi d'il·luminació o la substitució d'arbres.Aquesta acció s'emmarca en el Pla de Seguretat Viària i en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que té aprovat l'Ajuntament de Taradell, i que ha de millorar la mobilitat del municipi des d'un punt de vista de la seguretat i de la sostenibilitat.