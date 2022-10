​Roda de Ter aprova unes ordenances fiscals amb pocs canvis

va donar llum verda aquest dimarts, 25 d’octubre, a lesde l'any 2023. El plenari va aprovar que es modifiquin només tres de les ordenances i que ho facin "el mínim possible", tal com va explicar l'alcalde i regidor d'Hisenda,, molt conscients del "moment complex" pel que passa l'economia de les famílies i la de les administracions.Així,augmentarà l'1,61%, que equival a un increment mitjà de 5,59 euros. Malgrat la inflació disparada que està provocant "un increment molt substancial dels serveis que presta l'Ajuntament", l'equip de govern d'ERC i Junts per Roda assegurava que s'ha optat "per no repercutir-ho en els veïns i veïnes" tenint en compte l'actual context. Aquest fet, va assegurar l'alcalde i responsable d'Hisenda, requerirà "imaginació i equilibri" a l'hora d'elaborar el pressupost del 2023.Les altres dues ordenances que es modifiquen són l'. En el cas de l'ICIO, el preu s'actualitza als 587 euros/m², segons els barems que determina el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació.En les, s'ha clarificat el redactat per "evitar equívocs a l'hora de fer-ne interpretacions" d'aspectes relacionats amb les bonificacions que tenen dret a percebre les famílies monoparentals i persones que pateixen alguna discapacitat.Les ordenances es van aprovar amb el vot favorable d'i les abstencions dels regidors Albert Serra (IPR) i els no adscrits Marc Verdaguer i Albert Aguilar. Els regidors d'IPR Yolanda Tristancho, Montse García i Toni Gaja van votar-hi en contra per oposar-se a l'1,6% que augmenta l'IBI.consideren que malgrat que els canvis en les ordenances són "ínfims", en paraules d'Albert Serra, el petit increment de l'IBI "no és del tot correcte", tal com va verbalitzar Albert Aguilar, i consideren que els 24.000 euros que es preveu recaptar amb aquest augment no són cap solució que ajudi a quadrar les finances municipals.