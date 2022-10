​Les Jornades Miquel Martí i Pol s'estenen a Barcelona, el Penedès i el Priorat

Lespensades per recordar la figura del poeta i fer difusió de la seva obra, traspassen els límits osonencs. Una vintena d'actes repartits per diferents punts de la geografia catalana recordaran durant el mes de novembre la figura del poetaAls escenaris osonencs habituals de la sevanatal, enguany s'hi sumenEls actes en record del poeta serviran per commemorar els 19 anys de la seva mort i compten amb. Després de dues edicions sense poder-se celebrar per la pandèmia, es recuperarà l'homenatge popular de manera presencial al Teatre Eliseu. Tot i això, també es mantindrà el format digital seguint la proposta de l'any passat "Omplim la xarxa de poesia".Les jornades estan impulsades per laque duu el seu nom i va dirigit a un públic molt ampli amb actes culturals, acadèmics i de foment de la creació literària i cultural des d'una mirada contemporània.