Albert Serra denuncia que és ell l'assetjat i confirma que es presentarà a les municipals

exalcalde de Roda de Ter acusat de comportaments masclistes durant la Festa Major, assegura que fa temps que és víctima d'assetjament i, un cop més, nega tots els fets dels quals se l'acusa. En aquest sentit, recorda que, tot i que els suposats assetjaments van passar fa un mes, encara no hi ha hagut cap denúncia, la qual cosa, segons ell, demostra la seva innocència.En una(que és la declaració íntegra que va fer durant el ple municipal del passat dimarts), Serra assegura "haver patit molt": "Em sento malament per la gent del meu voltant que també pateix. Però s'ha acabat".L'exalcalde, que aquest dimarts va ser expulsat del seu partit, ha confirmat aque continuarà a la política municipal i que es presentarà a les properesdel mes de maig, tot i que no sap encara amb quina fórmula.va denunciar l'exalcalde del municipi i, fins aquest dimarts, regidor a l'oposició per "comportaments masclistes". Segons l'entitat, "vàries dones van patir un tracte ofensiu i degradant" per part de Serra. L'exalcalde nega els fets i assegura que és ell qui pateix assetjament.Serra ha decidit donar la seva versió dels fets després que la seva formació l'expulsés durant el ple d'aquest dimarts. L'exalcalde considera que el grup ha aprofitat "l'avinentesa i l'oportunisme" per fer-lo fora. "Fins i tot decidint qui havia d'ocupar el meu lloc", lamenta.Segons Serra, els fets van anar així: "El dia de la carpa, el dia 24 de setembre,. Ho va veure molta gent de la carpa i van venir a separar-me dels agressors. Em van encoratjar a denunciar les persones, però no ho vaig fer. I posteriorment algunes persones van construir la versió que jo era agressor i no agredit. Però hi ha molts testimonis del que va passar realment. De fet, fa temps que soc víctima d'assetjament, fa uns mesos vaig rebre una trucada d'algú fent-se passar per un inspector dels mossos dient-me que m'havien denunciat per assetjament a un artista. Vaig personar-me a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vic per escatir-ne la veracitat i resulta ser que la trucada falsa d'algun impostor".L'exalcalde, però, reconeix que en algunes coses no ha actuat correctament: "Jo vaig cometre errors. N'he comes molts i demano disculpes pels que hagi pogut cometre. Un error va ser no haver sospitat el que podia passar".