Condemnen a més dos anys de presó Josep Puigdesens per maltractar i assetjar la seva parella

Dilacions indegudes

La magistrada del jutjat penal 1 de Manresa ha condemnata més de dos anys deper haver maltractat de manera reiterada la seva parella, Manuela Haro. En la sentència, a la qual ha tingut accés, la jutgessa considera provat que l'empresari va assetjar la víctima des del moment que es van casar el 2015 fins que es va acabar la relació al 2017.Segons la magistrada, Puigdesens intentava que la seva parella canviés les fotografies de les xarxes socials, li demanava les contrasenyes o la insultava amb termes comUn dels fets més greus, però, es va produir el 24 d'agost de 2016 quan l'empresari intentava impedir que la víctima sortís del domicili que compartien al carrer Sant Miquel Xic de Vic. Ho va fer empenyent-la contra el terra fent-li una ferida a la cuixa. També li va tirar el mòbil i la bossa de mà que portava.Segons relata la sentència, tots aquests actes que es van produirdurant els dos anys que van estar casats i van provocar una la dona.Per tot plegat, la magistrada ha condemnat Puigdesens a un total de dos anys i un mes de presó per. Amb tot, la jutgessa ha aplicat un atenuant de dilacions indegudes pel temps que ha transcorregut des de que es van produir els fets fins que s'ha fet el judici (la instrucció s’ha allargat uns quatre anys). Tot plegat, no es considera probable que l’empresari, ara ja jubilat, entri a la presó.A més, però, Puigdesens haurà d'indemnitzar la víctima, s'haurà de fer càrrec de les-també de les despeses de l'acusació particular- i haurà de complir amb unacap a la dona. La sentència no és ferma i es pot recórrer a l’Audiència Provincial de Barcelona.A dia d’avui, Puigdesens continua casat amb la víctima, tot i que no mantenen cap relació ni conviuen junts. Puigdesens va demanar elfa uns anys però el jutge no va permetre tramitar-lo fins que sortís la sentència que s’ha fet pública ara.