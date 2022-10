per Pere Pratdesaba, Vic, Catalunya |

@antiradarcatala incendi al magneti marelli de Vic. Ara mateix pic.twitter.com/OWhExCk9S0 — Uri Vinyeta (@urivinyeta) October 26, 2022

Incendi al Sot dels Pradals de Vic. Ara mateix. ⁦@bomberscat⁩. pic.twitter.com/pyCuvqGM8L — Enric Suriñach (@EnricSurinach) October 26, 2022

He sortit i he sentit pudor de cremat i em pensava que ja l'havia liat amb el cotxe. I no. #Vic #incendi. pic.twitter.com/QfKG5ZFa4r — Teresa Rosell (@Teresa_Rosell) October 26, 2022

Un incendi s’ha declarat aquest migdia a la nau dea la carretera de Sant Hipòlit. En concret, s’han cremat pneumàtics i oli, i el foc ha arribat fins al sostre, segons ha informat un portaveu de Bombers de la Generalitat aEl fum és de color negre i és visible des de gairebé tota la ciutat. A hores d’ara, es desconeixen les causes del. No hi ha ferits.Els Bombers han rebut l’avís a les 13.21 hores. Al lloc dels fets s’hi han desplaçat 12 dotacions. Diversos equips policials i mèdics detambé estan a la zona.