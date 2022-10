L'art ocupa els locals comercials en desús de Manlleu

Els locals comercials desocupats de Manlleu apugen les persianes i es converteixen en aparadors artístics que acullen obres d'art contemporani en el marc de la novena edició de la Manlleu Galeria d'Art (MGA) que se celebrarà del 29 d'octubre de 2022 al 8 de gener de 2023 i que, enguany, forma part d'Osona Artimur, la nova proposta cultural d'Osona Turisme.

La MGA9, que cada any sorprèn amb propostes artístiques innovadores i de qualitat, proposa al visitant una ruta guiada pels set aparadors que formen la galeria, amb propostes d'artistes consolidats que van des de la il·lustració, la pintura, l'escultura, la infografia o el Toy Art, fins a la performance, que es podrà veure en directe el 29 d'octubre, dia de la inauguració de la mostra.

L'objectiu de la MGA9 és oferir l'oportunitat de gaudir de l'art i descobrir nous talents a una població que, sovint, es veu allunyada de l'activitat artística centrada a les grans ciutats; oferir la possibilitat als artistes de donar a conèixer la seva obra i posar-la a la venda; revitalitzar els locals comercials desocupats, que estan en venda o lloguer; i dinamitzar els carrers més comercials, que han perdut vida amb el tancament de negocis, amb l'obertura i la il·luminació d'aquests locals tancats durant les setmanes de Manlleu Galeria d'Art.

Deu artistes de renom

Xevi Vilaró, pintor autodidacta amb més de 20 anys dins del circuit d'art professional i amb presència en fires internacionals com KIAF Seoul, Context Miami, L.A Art Show, Scope Art Basel o Zona Maco. Durant els darrers anys ha combinat peces d'art urbà amb decoracions murals per a diferents marques comercials. A Manlleu es podrà veure la seva obra Fuck You All.



Cal destacar, també, la participació del manlleuenc, resident al Japó, Cesc Grané, il·lustrador especialitzat en el disseny de personatges, amb la seva obra Yamanashi. Les seves creacions representen mons eteris i vibrants provinents de la seva imaginació a través de narratives fantàstiques i positives on les criatures que les componen conviden els visitants a interactuar amb elles.





A part d'aquests referents, la Manlleu Galeria d'Art també reuneix les obres d'altres artistes destacats en les seves disciplines com Azperguer, amb la seva obra pictòrica Dunninger; Sonia Carballo Aka Socatoba, amb la seva creació en pintura Gracias por su compra; o l'artista performance en dansa, Sabrina Rodríguez, que treballa amb artefactes glitch i l'art de l'error.

A part d'aquests referents, la Manlleu Galeria d'Art també reuneix les obres d'altres artistes destacats en les seves disciplines com Azperguer, amb la seva obra pictòrica Dunninger; Sonia Carballo Aka Socatoba, amb la seva creació en pintura Gracias por su compra; o l'artista performance en dansa, Sabrina Rodríguez, que treballa amb artefactes glitch i l'art de l'error.

La MGA9 i Osona Artimur s'inauguraran el proper dissabte 29 d'octubre amb una presentació a l'espai cultural Can Patalarga de Manlleu. La inauguració començarà amb la visita guiada pels quatre murals d'Osona Artimur i seguirà amb l'acte institucional d'inauguració dels dos projectes, que comptarà amb la presència de la regidora de Cultura, Eva Font, i el regidor de Promoció Econòmica, Eudald Sellarès, de l'Ajuntament de Manlleu, i del director de la MGA, Lluís Moreno, i representants del Consell Comarcal d'Osona. A continuació, es farà la performance, organitzada per l'artista Sabrina Rodríguez, i la visita guiada per la MGA, que permetrà conèixer les obres i els seus autors i les seves autores de primera mà.