El Castell de Montesquiu estrena nous espais museïtzats

El Parc del Castell de Montesquiu, espai inclòs dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, ofereix des d'aquesta setmana, nous espais museïtzats que expliquen les diferents etapes històriques del castell al llarg de més de mil anys, com també del territori que l'envolta.

Les noves sales es van presentar divendres al conjunt d'alcaldes dels municipis que conformen el Consorci de la vall del Ges, Orís i Bisaura, presidit per Marc Ortuño, per part del director del Parc, Joan Carles Àngel, així com per altres agents socials i turístics del territori i de la gerència d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

El nou projecte de museïtzació del Castell ha comportat l'elaboració d'un nou discurs de l'espai amb un recorregut històric ampliat, fent un especial incís en les etapes més destacades del castell i de la família originària que el va regentar com foren els Besora. Els nous espais museïtzats, situats a la planta baixa del castell, ofereixen també una perspectiva del conjunt del territori que l'envolta, com son les serres de Milany, Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.

El recorregut històric i museogràfica del Castell de Montesquiu s'ofereix a través de visites guiades, que ajuden a comprendre les diferents etapes en que al llarg dels anys, ha viscut aquest edifici, així com la dels seus estadants. La nova visita guiada dona també la possibilitat al visitant de poder interactuar amb els diferents elements que van conformar les relacions de vassallatge entre els senyors del castell i els pagesos del seu domini, que ajuden a entendre millor millor les relacions socials entre els diferents estaments socials en l'ediat mitjana.

La visita al conjunt del Castell es complementa amb les sales del pis superior dediquen a la família Juncadella, darrers propietaris del Castell abans de la seva cessió a la Diputació de Barcelona, a través de l'explicació de la seva història, juntament amb les col·leccions d'objectes, especialment armes i mobiliari, com també de nombroses fotografies així com de fotografies de muntanya i també de viatges arreu del món.

Les visites guiadaes van a càrrec de l'equip del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura encarregat d'aquest projecte, i s'ofereixen tant per públic en general com a escolars.