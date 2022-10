Des d'avui ja podeu gaudir del nou espai immersiu del #MEV‼

🔝 La visita és gratuïta amb el preu de l'entrada.

😊 És l'espai immersiu més gran dels museus catalans

🧠 Pensat per gaudir d'experiències culturals i educatives a través de les emocions i les sensacions.

🪡 FIL (1/3) pic.twitter.com/qRB83wji3t — MEV, Museu d'Art Medieval (@mevmuseu) October 26, 2022

De la catedral romànica de Vic només en queda el campanar, i alguns vestigis de la canonja i la cripta.s'ha proposat acostar-la al públic a través d'una experiència immersiva on es pot veure com seria l'interior de l'espai al segle XII, amb peces d'aquella època que actualment s'exposen al museu, com ara el frontal d'altar de la Mare de Déu del Coll o les pintures murals de l'absis de Sant Sadurní d'Osormort.El director del MEV,, ha explicat que l'audiovisual permet "trencar" alguns mites. Gràcies a un intens procés de documentació, per exemple s'hi poden descobrir els colors originals de les peces, que mostren un art medieval ple de colors i daurats, en contra del tòpic d'austeritat i foscor.El noudel MEV vol ser una eina divulgativa on s'explica un relat que connecta diferents obres de la col·lecció permanent del museu. "En un museu les peces estan fora de context, semblen quadres, com si fossin en una pinacoteca", ha explicat Oriol Picas, director. En canvi, amb la proposta immersiva les peces es veuen dins de la catedral romànica, "en el seu context i en la seva lògica".El relat que s'explica connecta el públic amb l'art medieval a través de la història del protagonista,, i la catedral romànica de Vic. Aquest viatge cap al passat s'ha dut a terme a través d'una restitució digital de les obres, on destaca especialment el color original de les peces. La idea preconcebuda de foscor i austeritat medievals donen pas a l'exuberància dels colors i l'ús dels daurats en els interiors dels temples, ha explicat Carme Comas, responsable del projecte. De fet, això ha estat possible gràcies a un important estudi i l'assessorament dels conservadors del museu.El disseny de l'espai i l'experiència immersiva ha anat a càrrec deun estudi creatiu amb trajectòria en la matèria que s'ha encarregat del mapping de Sant Climent de Taüll o el projecte Ullastret 3D. "Avui, fa mil anys" té una durada de deu minuts i és una reconstrucció virtual en 3D dels espais i la restitució de l'aspecte original dels objectes del MEV utilitzant la paleta cromàtica del romànic.també s'ha bastat en un treball d'hipòtesi de reconstrucció del temple al segle XII. Segons ha explicat Comas, el que ofereixen és una simulació de com devia estar decorada la catedral amb les peces que actualment hi ha d'aquella època al museu, "A partir d'aquí, amb una història emocionant, s'explica la sensació que devia tenir la societat medieval quan entrava a l'interior dels temples", ha detallat. Malgrat que era una societat que convivia amb el conflicte i les guerres, "existia un espai comú que unia tothom".La iniciativa s'emmarca dins el projecteque compta amb el suport de Cultura i la Diputació de Barcelona. Un dels objectius del museu també és captar nous públics, més joves, a qui s'adrecen amb llenguatges més moderns per captar el seu interès. El projecte compta amb un pressupost global de 532.000 euros, dels quals 150.000 són per l'espai que s'acaba d'inaugurar.

Imatge de la Majestat de Sant Boi, en la que es basa la recreació que apareix a l'audiovisual Foto: ACN