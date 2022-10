L'oposició tomba les ordenances fiscals de l'equip de govern de Torelló

En elcelebrat aquest dilluns al vespre, no va prosperar la proposta de l’equip de govern de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i dels preus públics per a l’exercici 2023, atès que els tres grups de l’oposició hi van votar en contra.La regidoria d’Hisenda,va defensar la proposta explicant que conté adaptacions i modificacions tècniques i que es concreta en la“per no castigar més l’economia familiar i no incrementar la pressió fiscal”. Al mateix temps, va avançar les dificultats per quadrar el pressupost del 2023 per l'augment de la despesa en un milió d’euros, només amb el exorbitant creixement de la despesa energètica i l’increment del capítol I.van justificar el seu vot en contra a la proposta d’ordenances pel fet que no s’hagi convocat la comissió de fiscalitat progressiva, tal com es va fer l’any passat i va facilitar un treball conjunt i consensuat dels impostos, taxes i preus públics municipals.D’altra banda, el ple va aprovar una moció de la CUP per impulsarentre les principals poblacions de la Plana de Vic i Barcelona.El ple també va donar llum verda a la revisió del Padró municipal d’habitants. En data d’1 de gener del 2022, Torelló té una població de(7.360 dones i 7.366 homes). Aquesta xifra representa un creixement de 173 habitants en relació a l’any anterior.