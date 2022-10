Cristina Puig conduirà l'acte de lliurament dels Premis Innovacat 2022

El proper dijous, 27 d’octubre, a les 19.30 h. a la Colònia Rusiñol, es farà l’acte de lliurament de la 8a edició dels. A l’edició d’enguany hi han participat 34 empreses, 17 en la categoria d’Empresa Jove i 17 en la categoria d’Avança. El canvi de categoria el marca l’any d’inici de l’activitat, a partir de 5 anys les empreses passen a formar part de la categoria Avança.L’acte serà conduït per la periodista. Enguany es fa un canvi de format i a l’escenari d’Innovacat hi pujaran tres membres del jurat que tindran una conversa/debat amb la presentadora parlant d’empresa, innovació i territori. Les persones que participaran d’aquesta conversa seran, director general del Grup Bon Preu;, president de Fundacio.cat; i, professora investigadora i coordinadora de la Unitat d’Emprenedoria de UVic UCC.Tot seguit es passarà al lliurament dels premis i al tancament de l’acte que comptarà amb les intervencions de l’alcalde,, i la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya,També com a novetat d’enguany, el refrigeri que s’ofereix just després de l’acte posarà en valor el, oferint així als assistents un tastet de productes del territori. Aquesta segona part de l’acte, com en anteriors edicions, vol propiciar el fer xarxa entre empreses i la possibilitat de que les empreses participants puguin conèixer i compartir una estona distesa amb els membres del jurat i amb altres agents del teixit empresarial osonenc.