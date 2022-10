Montse Barniol, nova delegada del Govern a la Catalunya Central

Aquest dimarts, 25 d'octubre, s'ha fet públic el nomenament de(ERC) com a novaa la vegueria de la. L'alcaldessa d'Alpens pren el relleu d'una altra osonenca,després de ser destituïda del seu càrrec per la sortida de Junts per Catalunya del Govern de la Generalitat de Catalunya.Montse Barniol ési compta amb un ampli coneixement de l'administració local. Ha estat membre del consell de direcció de l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) en el període 2010-2012. En l’àmbit professional, ha estat directora general d’Ecosistemes forestals i gestió del medi, dins del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (2016-2019) i coordinadora d’àrees per al Desenvolupament local del Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès (2004-2010).Barniol, nascuda a Vic el 1974, ésper la Universitat de Girona i ha cursat també un postgrau de Govern Local a la Universitat de Barcelona. Ha impartit classes de turisme a la Universitat de Girona, on també ha coordinat un Màster Internacional de SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica).