​La Fira de la Muntanya de Vic serà una festa de l'escalada

Una “perla” del calendari de fires

Primer Festival d'Escalada

Una Matagalls-Vic d'impacte mínim

Una Fira de la Muntanya al 100% i amb l'escalada com a estrella emergent. Eles tornarà a convertir en la capital catalana dels. Es mantenen totes les activitats que l'han convertit en referència –des de la Fira del Llibre de Muntanya a la Caminada Matagalls-Vic- i amb la gran novetat del primer Festival de l'Escalada, una disciplina que creix amb força a la comarca i al país.La Fira de la Muntanya ja arriba a laEl regidorla defineix com una de les “perles” del calendari de la ciutat de fires i mercats. “Som referència en l'àmbit català i també estatal. De fet, d'aquesta tipologia i magnitud només quedem nosaltres”, ha explicat en la presentació celebrada aquest dimarts al, seu de l'esdeveniment.La fira mantindrà tots els elements clàssics. Elde roba i material esportiu, referència obligada per preparar la temporada de neu. Latindrà 16 expositors i deu presentacions a l'Espai Fòrum. Com sempre, es lliuraran cinc premis en un certamen que ha tingut molt bona participació i president, segons ha explicat l'organitzadorUn altre espai important és l'àmplia àrea expositiva al pavelló comercial amb empreses relacionades amb l'esport, equipament esportiu, turisme, llibres i guies de muntanya.Ja és la setena edició on hi haurà un Open Bloc d'Escalada , una prova pensada per a tots els nivells i edats on els participants afronten els blocs –petits itineraris al rocòdrom senyalitzats amb preses d'un mateix color- al seu ritme. “Volíem fer un pas més”, explica, organitzador de la competició.El pas més ha consistit en la celebració del primer. Un paraigua que aixoplugarà l'Open Bloc –les finals absolutes seran dissabte al vespre-, però també altres activitats com una competició d'escalada de velocitat a la xemeneia del Sucre, un rocòdrom i una tirolina per a infants així com la novetat d'un concurs de cultura de la muntanya i l'escalada.L'Open Bloc, per segona vegada, se celebrarà a l'exterior i s'ampliarà les estructures per escalar. A més, després de les finals hi haurà dosi food trucks, en el que esdevindrà una autèntica festa d'aquest esport en constant creixement com demostra elamb 200 adults i 100 infants inscrits.Larepeteix per segon any al comitè organitzador. A banda de ser protagonista en alguna de les activitats que se celebraran al Recinte del Sucre, són els responsables de la Matagalls-Vic . Una caminada de resistència amb tantes edicions –41- com té la Fira de la Muntanya.La prova, que aplegarà uns 600 participants, va obtenir l'any passat el segell(FEEC). “Sabem que l'impacte zero és impossible, però apostem per minimitzar-lo al màxim”, explica, presidenta de l'entitat excursionista. En aquest sentit, es continua apostant pels envasos de vidre en comptes dels de plàstic, per als productes de proximitat, per elements de marcatge reutilitzable, per a l'ús d'autobusos per transportar els participants fins a l'inici i per la col·laboració amb entitats socials, entre altres estratègies.