Un concurs escolar per Instagram fomenta els hàbits saludables a 86 escoles d'Osona

Organitzadors i col·laboradors del projecte

El Fes-ho bé torna als centres educatius

Amb l'objectiu de promoure elsa Osona, l'equip motor delagafa empenta i llança un concurs escolar adreçat a tots els centres educatius de la comarca. La voluntat és promocionar els diferents eixos del projecte: l'alimentació saludable, l'activitat física, el descans i el benestar emocional i així contribuir en la prevenció de l'obesitat infantil i juvenil a Osona, així com altres problemàtiques de salut.Elva adreçat a 86 centres educatius d'educació infantil, primària i secundària de la comarca d'Osona i consisteix en la publicació d'un vídeo a través d'Instagram que reflecteixi un o diversos eixos del projecte Fes-ho bé.S'estableixenen funció de les edats dels participants (infantil, primària i secundària) i diversos premis, que van des de sortides lúdiques i tallers fins a visites guiades per la comarca. A més a més, hi haurà un premi extraordinari per al millor dels vídeos. Les propostes es poden fer arribar fins al 16 de desembre i s'han de publicar aesmentant el perfil @feshobe_osona i amb els hashtags #alcentrehofembé i #feshobe_osona.El concurs escolar del Fes-ho bé, coordinat des decompta amb la participació de diferents agents al territori, tant de l'àmbit de la salut (CatSalut, Hospital de Vic, ICS, i les EAP Vic Sud i Centelles), com de l'àmbit d'educació (Departament d'Educació i Universitat de Vic), món local (Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, i els ajuntaments de Vic, Torelló i Manlleu), àmbit esportiu (Consell Esportiu d'Osona) i tercer sector (Creu Roja Osona).També compta amb la col·laboració dels següents ens locals i entitats premiadores: Bonpreu-Esclat, Ajuntament d'Olost, espai Perot Rocaguinarda, Grup de Defensa del Ter, Anigami experiències, Consorci del Lluçanès, Parc del castell de Montesquiu, Associació de de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), Museu del Ter i Vicpuntzero.El Fes-ho bé té una imatge que es va decidir abans de laen un concurs participatiu amb les escoles. Més de 30 centres educatius d'Osona hi van participar amb un centenar de propostes.La imatge recull els pilars de salut:Ara, tres anys després, el programa pren força amb un nou concurs. En aquest nou impuls i amb el lema "A Osona ho fem bé tot l'any", els promotors del programa tenen la voluntat de fer partícips del projecte a tots els centres de primària i secundària de la comarca amb una proposta innovadora.

