​La Facultat de Medicina de la UVic-UCC inaugura el curs en què ja sortiran estudiants graduats

El primer curs amb graduació final

Anna Tarradellas, Josep Arimany, Josep Eladi Baños, Ramon Pujol i Xavier Montalban. Foto: UVic-UCC

Premis als millors expedients

Inauguració d’una exposició sobre la Covid-19

Inauguració de l'exposició de Marc Sanyé. Foto: UVic-UCC

La neurologia, en general, i el diagnòstic i tractament de l’esclerosi múltiple, en particular, han fet grans passos endavant en les últimes dècades, segon, cap del servei de Neurologia de l’Hospital Vall d’Hebron i catedràtic de Neurologia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). En la conferència inaugural de curs que ha impartit aquest dilluns, titulada “La neurologia com a paradigma del progrés científic”, Montalban ha explicat les diferències que ha experimentat, malaltia crònica que afecta el sistema nerviós central, des que ell estudiava Medicina fins a l’actualitat. “A mi em van dir que no hi havia cap tractament i si els malalts tenien un brot només els donaven corticoides. Avui tenim 18-20 medicaments molt avançats que ens permeten que el pacient no tingui brots; el que encara no sabem és com atacar la neurodegeneració”.Segons Montalban, s’ha aconseguit reduir un 77% el temps que transcorre entre que una persona téi que li diagnostiquen esclerosi múltiple. “Quan jo estudiava em van dir que l’esclerosi múltiple era molt infreqüent i ara els estudis de prevalença estan apuntant cap a 160 casos per cada 100.000 habitants”.Actualment, ha subratllat el ponent,. “Abans el diagnòstic era lent, es necessitaven anys i patir un segon brot, però la ressonància magnètica ens va canviar la vida”, ha dit. La incidència de l’esclerosi múltiple va en augment i està afectant gairebé quatre vegades més les dones que els homes. S’estima que a tot el món hi ha gairebé 2,5 milions de persones que pateixen esclerosi múltiple, amb la qual cosa Montalban ha comentat que s’ha convertit en la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves.Durant la seva exposició,ha explicat que s’ha descobert que hi ha almenys 200 gens que participen en la gènesi de la malaltia. Amb tot, Montalban ha fet un èmfasi especial en el tractament precoç i, sobretot, en la prevenció, especialment entre els familiars de primer grau. En aquest sentit, ha subratllat la importància de deixar de fumar, ja que “el tabac empitjora la malaltia i si deixes de fumar, millora”, i també ha destacat la necessitat de controlar el sobrepès i uns nivells baixos de vitamina D.han anat a càrrec de, president de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), que ha donat la benvinguda als assistents i ha recordat que en finalitzar aquest curs 2022-2023 es graduaran els estudiants de la primera promoció de la Facultat de Medicina.En el seu torn de paraula, eltambé s’ha referit a la importància que tindrà aquest curs acadèmic pel fet de finalitzar amb els primers alumnes graduats i perquè serà el seu darrer curs com a degà. Pujol també ha fet la presentació del Dr. Xavier Montalban, del qual ha dit que “és un motiu de celebració que professionals com ell formin part del nostre professorat” i, després de repassar el seu llarg currículum, ha comentat que el ponent és un exemple de com “una brillant trajectòria professional no està renyida amb ser una persona de gran qualitat humana”.La inauguració de curs també ha estat presidit pelque ha estat l’encarregat de fer la cloenda. Després de fer un agraïment al Dr. Montalban i a Casa Tarradellas, ha agraït al degà Ramon Pujol “la feina encara no acabada” al capdavant de la Facultat i n’ha destacat que “ha dotat de singularitat i futur els estudis de la Facultat de Medicina”.Al mateix temps, Baños també ha agraït al degà electe Rque assumeixi el nou càrrec: “Jo pensava que era la millor persona que ho podia fer”. El rector s’ha referit també als estudiants que finalitzaran els seus estudis aquest curs dient-los que “els estudiants de la primera promoció sereu els més estimats i els que haureu patit més entrebancs” abans d’afegir: “Dubto que la formació que heu rebut es pugui comparar amb la d’altres facultats de Medicina”.En el transcurs de l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2022-2023 de la Facultat de Medicina s’ha fet el lliurament delsals estudiants de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. Els Premis a l’Excel·lència Acadèmica, dotats amb 4.000 euros cadascun i dels quals per primer cop se’n lliuraran quatre per curs, han reconegut els millors expedients del 2021-2022. Enguany se n’han lliurat un total de vint i els estudiants premiats han estat: Guillem Foguet Noguer, Víctor Obach Irimia, Sofia Rodríguez Vilella i Elena Extraviz Carrilero (1r curs); Àlex Mari Rodríguez, Catherine Beatrice Zerrath, Katrina Gil Pablo i Manuel Cozar Adelantado (2n curs); Arnau Roviró Aliguer, Oriol Barreiro Iglesias, Yago Rodríguez Romero i Arnau Giménez Vilà (3r curs); Javier Sanmartin Esteban, Víctor José Porta Landa, Raúl López Torres i Elisa Benítez García (4t curs), i Artur Aymar Torné, Ismael Gómez Giménez, Oriol Beà Navarro i Miranda Muñoz Martín (5è curs).Tot seguit,en representació de l’empresa Casa Tarradellas, ha presentat els Premis a la Pràctica Clínica, que s’atorguen a les persones que han obtingut les millors notes a l’assignatura de Pràctica Clínica, realitzada en centres assistencials i hospitalaris d’arreu de Catalunya durant el curs passat. Tarradellas ha agraït l’oportunitat de poder col·laborar amb la UVic-UCC, ja que “en els últims anys hem vist la importància de la medicina”.En total s’han repartit vuit premis d’un import de 2.925 euros cadascun i finançats per. En aquesta categoria s’han distingit Arnau Roviró Aliguer, Carmen Granchinho Ferreira de Matos i June Ugarte Iraola, que el 2021-2022 feien 3r curs (Pràctica Clínica I). També han aconseguit premi Beatriz Palomares Alonso, Andrea Sánchez Lozano i Júlia Saperas de Batlle, que estudiaven 4t curs (Pràctica Clínica II), i Aina Bosch Badó i Roger Benet Pozo, que feien 5è (Pràctica Clínica III). Es dona la circumstància que Arnau Roviró Aliguer ha obtingut premi en les dues modalitats.A la part final de l’acte s’ha fet la inauguració de l’exposició “La pandèmia de Covid-19: imatges que parlen”, del fotoperiodista, que es pot visitar a la primera planta de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. Es tracta d’una selecció de 15 fotografies realitzades entre el 2020 i el 2021, que reflecteixen el que es va viure a Osona, el Ripollès i el Barcelonès durant la pandèmia, des de la solitud i la incertesa fins a la por i l’aïllament.Lesmostren, per exemple, la vacunació, les visites mèdiques a domicili o les visites a les residències de gent gran, les mesures sanitàries que es van haver de seguir i l’impacte paisatgístic i social que va tenir. Les persones que visitin la mostra poden triar la foto que els agradi més a partir del codi QR que porten totes. Les dues imatges guanyadores es reproduiran amb gran format i quedaran exposades de manera permanent a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.