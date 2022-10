Viladrau tanca la fira amb més de 4.000 quilos de castanyes venuts

ha celebrat aquest cap de setmana la tradicional, que ha tancat amb un gran èxit de visitants i amb uns 4.000 quilos de castanyes venuts, entre crues i cuites.Aproximadamenthan visitat Viladrau entre dissabte i diumenge han pogut gaudir de parades de productors i artesans, espectacles familiars i participatius, música i cercaviles per amenitzar la festa, així com una degustació de tapes amb la castanya com a protagonista a càrrec de diversos restaurants.Dissabte al vespre es va fer l’acte d’entrega de guardons de la Fira de la Castanya. En reconeixement a la seva vinculació amb el municipi, el certamen va guardonarper impulsar de nou el teatre a Viladrau i col·laborar en la direcció del grup, iper la seva dedicació a millorar la vida cultural i associativa de la localitat.Com és habitual, l’Ajuntament de Viladrau va entregar també el tradicional Pelló de Plata, que enguany va ser perper la seva contribució a eixamplar la cultura catalana i defensar la manera de ser osonenca als mitjans de comunicació; i la Castanya de Plata, que va reconèixer l’associacióper la seva incansable tasca en l’acolliment de nens en situació de vulnerabilitat i el lideratge de la campanya Osona amb Ucraïna. L’acte va comptar amb l'actuació de l’alumnat de l’aula de música Joan Bofill de Viladrau.Segons l’alcaldessa de Viladrau,, “la Fira de la Castanya s'ha revalidat com un dels actes més importants del municipi. Viladrau ha viscut novament una anada i vinguda constant de visitants que s'han mostrat satisfets i satisfetes amb el que hi han trobat. El mateix podem dir dels firaires, qui han viscut novament una fira que ha estat un èxit en tots els sentits.” També recordava que “aquest any la qualitat de la castanya de Viladrau ha sigut excel·lent gràcies a les bones condicions climàtiques i a les pluges de finals d’estiu”.A Viladrau, la festa continua la nit del 31 d’octubre amb el Ball de Bruixes, que enguanycelebra 25 anys. Un espectacle teatralitzat de música, dansa, llum i foc que es representarà a les 21 h i a les 22.30 h i que commemora un dels seus episodis històrics més tràgics: la persecució de les bruixes.