El festival Protesta de Vic clou la 10a edició amb més de 3.000 assistents

Més de 3.000 persones han assistit a la desena edició del Festival Internacional de cinema i crítica social, Protesta de Vic , segons els impulsors del certamen. Divendres es va posar punt final a les projeccions amb l'estrena d'Utama, representant als Oscars per Bolívia, que va comptar amb la presència del director del film, Alejandro Loayza Grisi. També es va exhibir Tori et Lokita, dels germans Dardenne.La festa de clausura va comptar amb les actuacions de Jentre d'altres. L'antiga biblioteca Joan Triadú, epicentre del festival, va encabir la resta d'activitats del certamen com ara una fira del llibre "radical", un espai infantil, un mural en directe a quatre mans o dos escenaris.El festival ha projectat aquest any 17 pel·lícules, de les quals sis han estata Catalunya i tres a l'estat espanyol. També hi ha hagut tres maratons amb tots els curtmetratges premiats dels darrers 10 anys i una marató de curts humorístics.Un dels esdeveniments destacats del festival ha estat, un recorregut pels llocs considerats "més emblemàtics" dels 10 anys de festival, que incloïa parades a espais tancats o clausurats com elL'edició d'aquest any celebrava elsper això s'ha fet una retrospectiva de les diferents temàtiques que s'han tractat, com ara la desobediència civil, les dones rebels, l'art transformador, la tecnologia i el control o els privilegis. Com és habitual s'ha apostat per films dirigits majoritàriament per dones, atès que un dels "pilars fonamentals" del Protesta és donar visibilitat a produccions de directores.Des de fa dos anys el festival organitza tambéamb alumnes d'escoles i instituts per treballar temàtiques actuals que afecten les persones més joves. En aquest context, el Protesta a les Aules ha projectat davant 700 alumnes Girl Gang, un documental que explica la història d'una jove influencer i que aborda els perills de la sobreexposició a les xarxes per a la salut mental.