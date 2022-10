Acord de col·laboració entre la Fundació Sant Tomàs i Agbar

, companyia gestora del cicle de l’aigua i serveis mediambientals, inicien la seva col·laboració amb l’objectiu de donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o amb dificultats en el desenvolupament a través de les activitats que realitza la fundació.Agbar es compromet a donar material informàtic pel servei d’Ai així facilitar que la fundació pugui desenvolupar les seves activitats. La finalitat de Sant Tomàs és que els infants i totes les persones amb discapacitat intel·lectual que atenen puguin millorar la seva qualitat de vida i tenir les mateixes oportunitats que la resta de persones., director general de la Fundació Sant Tomàs, ha valorat que “per Sant Tomàs són essencials aportacions com la d'Agbar, ja que ens permet oferir un servei de qualitat per a les persones ateses i més, en un cas com aquest, a infants i també a les seves famílies que necessiten una atenció de qualitat, empàtica i efectiva”.La gerent territorial d’Agbar,, ha afirmat que aquest acord demostra el compromís de l'empresa amb la comarca i amb la voluntat d’establir aliances per ajudar a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. “Anem més enllà de la gestió del servei d’aigua i ens impliquem en la vida social dels municipis on operem per contribuir al desenvolupament local i la cohesió social. I ho fem en col·laboració amb administracions i entitats, en aquest cas, amb la Fundació Sant Tomàs”, ha destacat.s. A més, dona feina a més de 300 persones amb discapacitat intel·lectual i ha donat suport a més de 100 persones amb discapacitat intel·lectual per tal d’inserir-se en empreses.