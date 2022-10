Vic i Granollers potencien l'atenció integral a les persones amb obesitat mòrbida

ha acollit, aquest 19 d'octubre, la jornada de treball de la Unitat de Cirurgia Bariàtrica Osona-Vallès Oriental. Un programa assistencial compartit entrea través del qual s'ofereix un tractament integral i 100% des del territori a les persones d'aquestes comarques que pateixen obesitat mòrbida.permet reduir l'estómac i el recorregut intestinal efectiu en pacients amb problemes greus d'obesitat. Però no és "només" una cirurgia: la intervenció forma part d'un procés destinat a que la persona perdi pes, durant el qual rep l'atenció i acompanyament de professionals de diverses especialitats per avaluar la seva salut i establir hàbits de vida saludables. Un tractament integral en què participen professionals de diferents disciplines com endocrinologia i nutrició, digestologia, pneumologia, cardiologia, psicologia, rehabilitació, anestesiologia i cirurgia general i de l'aparell digestiu.La sessió d'aquest dimecres al matí ha reunit a 25 especialistes d'ambdós centres amb l'objectiu de millorar els circuits d'atenció conjunts i compartir experiències i resultats. Alhora, s'ha projectat ampliar la col·laboració en àmbits com la cirurgia plàstica o la cirurgia metabòlica, així com impulsar

