Èxit rotund de la cursa de muntanyaUnes 1.250 persones s’han inscrit a la cursa organitzada pel, que ha obert i exhaurit inscripcions aquest diumenge en una jornada especial des del Bar L’Animal de Torelló.En un programa especial en directe a Youtube, dinamitzat per, s’han obert les inscripcions i s’han explicat les últimes novetats per la cursa que es farà el 15 d’abril de 2023. A les 12 del migdia en punt s’han obert les inscripcions i la resposta del públic ha tornat a ser majúscula.Les places del Tastet dels Matxos s’han exhaurit en només 34 minuts. En total s’han inscrit 750 persones per la cursa de 23 quilòmetres. A la cursa mare, Pels Camins dels Matxos, amb una distància total de 63 quilòmetres (i variants de recorregut de 56, 53 i 48 quilòmetres), les inscripcions només dues hores després d’obrir-se, a les 2 del migdia. En aquesta distància s’hi han inscrit 500 persones.En total,que estan citades a la línia de sortida del camp de futbol del Montserratí de Torelló el proper dissabte 15 d’abril de 2023. “Hem arriscat a fer una jornada diferent d’obertura d’inscripcions no només per la gent de la Vall del Ges que ho pogués venir a viure sinó també amb un streaming al web de la cursa , explica el president del Centre Excursionista Torelló,“És el tret de sortida de la 21a edició. Estem molt agraïts de l’èxit i només ens queda donar gràcies per la confiança en nom de tots els traginers”, afegeix. La cursa serà especial, ja que“La propera edició serà la última tal com els coneixem avui en dia i pel futur més immediat s’esperen canvis per seguir fent de Matxos una cursa única i diferent”, matisa Guix.De cara a la cursa de 2023, la novetat és que s’amplia fins a 4.000 euros el premi del. És a dir, el corredor que en categoria masculina baixi de les 6 hores o la corredora que en categoria femenina acabi en menys de 7 hores, s’endurà el premi de 4.000 euros en metàl·lic. Si ho fan en categoria masculina i femenina en la mateixa edició, el premi serà compartit: 2.000 euros per a cada guanyador.Actualment els rècords es troben en mans d’amb 6 hores, 3 minuts i 0 segons en categoria masculina (2022) i deen 7 hores, 31 minuts i 34 segons en categoria femenina (2018).

