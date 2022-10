L'ICS impulsa a Osona un programa pioner en la detecció i tractament de fre lingual curt en nadons

Un fre lingual curt. Foto: Wikipèdia

en col·laboració amb, impulsa un programa de formació pioner a la comarca d'Osona per a la detecció i tractament d'anquiloglòssiaen nadons. El fre lingual és la petita membrana que uneix la llengua a la base de la boca.Un fre curt lingual pot produir diversosen la pronunciació, així com problemes en la forma i configuració de les dents. També greus problemes en la lactància –com ara dolor i clivelles en la mare i, en el nadó, dificultat en l'extracció de la llet, dificultat en guany ponderal, gasos o còlics, etc– i en infants i adults –a més de les dificultats de la parla, otitis, problemes respiratoris, trastorns de la son i problemes de la columna vertebral, entre d'altres–.Una seixantena de professionals dede l'ICS i de l'Hospital Universitari de Vic s'han format aquesta setmana per poder valorar i diagnosticar l'anquiloglòssia. La part pràctica que engloba aquest curs s'ha dut a terme amb pacients reals al CAP Osona, amb la participació d'una quinzena de professionals a qui se'ls ha format en la tècnica de la frenectomia. Aquesta intervenció consisteix en la incisió del fre lingual quan aquest dificulta la mobilitat i les funcions de la llengua.La formació, promoguda pel servei d'Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) Osona de l'ICS Catalunya Central, ha estat impartida per professionals experts en lactància i problemes derivats del fre lingual:, la llevadora de la consulta de lactància de l'ASSIR Osona i consultora internacional en lactància materna (IBCLC), i els pediatres, del Servei d'Atenció Primària Delta del Llobregat i referent internacional en lactància i frenectomies, i, referent de la consulta d'anquiloglòssia i lactància materna d'Osona.L'objectiu del curs és que a partir d'ara es pugui fersense haver de derivar els nadons fora de la comarca, ja que a hores d'ara només hi ha una pediatra experta en el tractament de l'anquiloglòssia a Osona per la via pública. La llevadora Judit Tarrés, coordinadora de l'ASSIR Osona, subratlla que "és important que tots els professionals que atenen la població maternoinfantil estiguin formats per valorar, diagnosticar i tractar aquests problemes que poden interferir en l'èxit de la lactància".L'ICS Catalunya Central estudia estendre a la resta del territori aquestaper millorar l'atenció dels nadons que necessiten ser intervinguts per resoldre les limitacions que els provoca una posició impròpia del teixit lingual (conegut com a fre lingual curt o "llengua lligada"). Es calcula que entre el 8 i el 10% dels nadons presenten aquesta patologia en major o menor grau, i la xifra augmenta quan l'examinador està entrenat per a la detecció. En un estudi recent de l'Hospital del Mar la prevalença arriba al 32% dels nounats.

