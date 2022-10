La UVic-UCC atorga la Medalla Institucional a l'Associació Sant Tomàs i Ton Granero

Una universitat amb “sensibilitat”

FOTOS La UVic-UCC inaugura el curs acadèmic 2022-2023 estrenant el Paranimf Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

ha lliurat aquest divendres laque aquest any ha estat doble, a li el dissenyador. El guardó és la distinció màxima de la institució i s’atorga a les persones o institucions que s’hagin distingit per la seva contribució a la vida de la universitat en qualsevol dels camps que conformen les seves activitats.Les Medalles Institucionals s’han lliurat en el marc de. L’acte ha suposat l’estrena del Paranimf de la Universitat, a la rehabilitada església de l’Hospital de la Santa Creu de Vic.La UVic-UCC ha guardonat l’Associació Sant Tomàs per la seva contribució com a vector territorial i de cohesió social. També, per la tasca que desenvolupa en la promoció i millora de la qualitat de vida de leso amb dificultats en el desenvolupament i les seves famílies a la comarca d’Osona. Igualment, per la col·laboració activa amb la UVic-UCC, tant en les propostes de doctorats industrials i noves línies d’investigació en l’àmbit sociosanitari, com en l’aportació de coneixement i expertesa en el servei conjunt delper l’autonomia personal.president de l’Associació Sant Tomàs, ha rebut la distinció, i ha assegurat que l’entitat no seria la mateixa sense la seva vinculació a la UVic-UCC. “Una universitat del territori amb sensibilitat”, l’ha definida.També ha parlat la, una usuària de Sant Tomàs, que ha agraït la distinció i ha recordat la gran tasca de l’entitat que, entre d’altres coses, li ha permès trobar la seva primera feina. La jova ha reclamat el dret de les persones amb discapacitat intel·lectual a “ser presents a la societat amb les mateixes oportunitats que l’altre gent”.En el seu parlament, l’alcaldessa de Vic,, ha destacat la importància de Sant Tomàs a la comarca en la tasca inclusiva amb persones amb discapacitat.Pel que fa a Anton Granero, se li ha lliurat el guardó per la seva vinculació i participació en els orígens de la UVic-UCC des de diferents àmbits. També, per haver contribuït a la creació i el desenvolupament de les societats. Igualment, per haver format part del, des d’on ha liderat el programa Fem UVic-UCC, entre molts d’altres mèrits, “sempre en benefici de la universitat”.En aquest marc, Granero ha volgut destacar el “” que Eumo i Eumogràfic han aportat al projecte universitari. Aprofitant la presència del conseller de Recerca i Universitats,ha reclamat el reconeixement de la UVic-UCC com a universitat pública.El conseller ha recollit el guant en el seu discurs i ha dit que n’havia pres “nota”.

Osona.com estrena butlletí setmanal

Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?

Subscriu-te aquí gratuïtament