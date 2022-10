Manlleu, a punt per al porta a porta

Qui més recicli, que pagui menys

Millorar la recollida sense impropis

continua repartint a la ciutadania els kits que hauran de fer servir a. Els veïns encara tenen temps fins al 29 d'octubre per passar pel punt de donació. A la carta entregada a cada habitatge pel consistori s'hi indicava la setmana assignada per fer la recollida. A més, també hi havia la butlleta que cal portar emplenada correctament.Manlleu començarà el porta a porta l'1 de novembre a tota la ciutat. Inicialment, aquest nous'havia d'implementar de forma progressiva, primer als barris més perifèrics i després a la resta. Al final, però, es farà tot de cop.A partir d'aquesta data, Manlleu es convertirà en la localitat més gran d'Osona en implementar aquest nou sistema de recollida de residus. El canvi de model està inclòs dins la campanya, orientada a desenvolupar un Manlleu més sostenible per complir amb els ODS de les Nacions Unides i els objectius de l'Agenda 2030.Un dels objectius que el consistori pretén aconseguir amb el nou servei de recollida és la implantació d'unper generació que beneficiarà a totes aquelles persones que actualment ja separen correctament, ja que, qui més recicli, pagarà menys.El nou servei també preveu una aplicació ciutadana perquè les persones puguin consultar el calendari diari, la seva participació en temps real i rebre avisos i notificacions relacionades amb el servei. En podran fer ús, una vegada recollit el kit, a sobrenmotius.wcity.appManlleu disposa de l'Oficina del Porta a Porta, activa des d'abans de l'estiu, ubicada al carrer Torelló, 41. Telèfon 900 500 578 / portaporta@manlleu.catManlleu és una de les ciutats de Catalunya que més recicla. Segons paraules de l'alcalde de Manlleu,"actualment l'índex de recollida de les fraccions ordinàries a la ciutat és del 53%". La mitjana catalana és del 30%. Segons dades de l'Agència Catalana de Residus , el 2021 Manlleu va recollir unes 7.261 tones de residus, unde les quals es va recollir de forma selectiva. "Aspirem a més", diu la a regidora de medi ambient i pagesia,, matisant que arribant al 80% estarien satisfets.A més, declara que en la recollida de residus de Manlleu hi ha molts "impropis", és a dir,. Per això, subratlla que el porta a porta és el sistema més idoni, ja que "aporta millor qualitat".També apunta que amb l'impuls del porta a porta a Manlleu, com també a altres municipis de la comarca, podria fer que. En tot cas, "que totes les comarques volguéssim ser els primers seria fantàstic", conclou.

