Torelló obre un servei de suport psicològic a joves i adolescents

L’Institut Català de la Salut-Catalunya Central i les regidories de Joventut i Infància i Salut Pública de l’Ajuntament de Torelló posen en marxa elEs tracta d'un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per detectar i atendre de forma preventiva el patiment psicològic i els problemes deEn la presentació d’aquest nou servei, els regidors de Joventut,, i de Salut Pública,van explicar que el projecte neix de la pròpia demanda del jovent, concretada en els informes de la diagnosi del nou Pla Local de Joventut o en les conclusions del projecte DESKcohort, liderat per la UVic-UCC. Per tant, el Servei Konsulta es configura com una eina per treballar àmbits com la salut emocional, l’assetjament escolar, l’autoestima o les addiccions, en la línia de reduir conductes de risc i de promoure la salut de les persones joves.L’Espai Konsulta funcionarà els dilluns a dos quarts de 6 de la tarda ali consistirà en una dinàmica grupal (amb un màxim de sis persones) d’una hora i mitja de durada. La intenció és “donar eines i recursos de gestió del seu malestar” (angoixa, tristesa, estrès, trastorns de la son, dificultats de relació) a adolescents i joves de 12 a 22 anys. Per accedir a aquest servei cal adreçar-se al telèfon 674 78 48 30 o al correu electrònic konsulta@ajtorello.cat.va explicar que el projecte és fruit d’un treball transversal i col·laboratiu entre l’Institut Català de la Salut-Catalunya Central i l’Ajuntament. A partir d’aquest treball, un cop detectades les mancances en salut emocional dels joves, s’ha constatat que “si es poden expressar, hi podrem incidir”.Per altre cantó, la psicòloga sanitària i referent en Benestar Emocional i Comunitari al CAP de Torelló,va insistir que les problemàtiques en salut emocional “es van agreujar amb la pandèmia”. I arran d’això, la gent jove afectada “necessita un espai per ser atesa i on pugui expressar-se i sentir-se acompanyada” i millor si és en un entorn proper com el Torelló Jove. Més endavant, en base a les necessitats detectades, s’organitzaran activitats per empoderar les famílies.

