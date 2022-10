Vic habilita espais per aparcar davant les farmàcies en cas d'emergència

Habilitar places d’estacionament per a farmàcies i regular-ne el temps d'estacionament

Millora de la regulació i control de les operacions de càrrega i descàrrega i estacionament per motius comercials i residencials a les illes de vianants de la ciutat



Millora de les condicions d’aparcament de les cargobikes per a les activitats de repartiment de mercaderia

En el marc del projecte S+LOADZ, Vic inicia una prova pilot per a millorar(distribució urbana de mercaderies), per fer més sostenible, segura i saludable la distribució urbana de mercaderies a la ciutat i la compra dels clients utilitzant tecnologia.El projecte sorgeix del programa, impulsat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme de la Unió Europea, i que es treballa a la ciutat a través d’un grup de treball local.Està format per representants tècnics i polítics de l'Ajuntament, i per representants d'entitats locals i associacions amb un paper important en els àmbits de treball de Vic, com son Vic Comerç, la fundació Areté, que des d’Osonament i juntament amb l’associació ADFO ja estan fent activitats de distribució urbana de mercaderies amb cargobikes, i amb representació de les farmàcies de la ciutat.Dins d’aquest programa europeu a Vic es desenvoluparan, durat aquest any,millora de la gestió dels aparcaments permesos a les illes de vianants; millora del servei al ciutadà que necessita accedir d’urgència a les farmàcies en vehicle privat; millora de les condicions d’aparcaments dels cargobike i avaluació de l’impacte de les mercaderies al centre de la ciutat.L’objectiu d’aquesta prova pilot és reduir la indisciplina d'aparcament per motius d'accés a les farmàcies, que es produeix actualment de manera habitual. A més a més, es vol millorar el benestar de les persones que necessiteni garantir una plaça d'aparcament per a la distribució de mercaderies a les farmàcies.Vic disposa de 15 farmàcies que donen servei diari i de guàrdies a la ciutat i a municipis veïns. La distribució d’aquestes farmàcies a la ciutat possibilita l’accés a peu, però hi ha ocasions en que cal accedir-hi en vehicle privat. Per tal de facilitar l’accés a la compra de medicaments o materials necessaris en moments d’urgències sanitàries, l’Ajuntament ha habilitata cada una de les farmàcies per tal de poder fer aquestes gestions de necessitat.Així doncs, aquestes alces podran ser utilitzades durant 10 minuts per a clients de les farmàcies per a fer compres d’urgència i per a repartidors de medicaments que subministren les farmàcies.L’objectiu és reduir la indisciplina d'aparcament per activitats de càrrega i descàrrega a les illes de vianants, tant per part dels professionals com també per part dels clients dels comerços ubicats en les mateixes i per part dels veïns que hi viuen. A més a més, es vol millorara les illes de vianants.Les illes de vianants son zones de la ciutat on se’lsmotoritzats amb l’objectiu que esdevinguin entorns calmats i amables, on els vianants han de poder gaudir de tot el vial i tenir prioritat sobre la resta de vehicles de transport.vigent permet que els vehicles autoritzats a fer càrrega i descàrrega de mercaderies puguin aparcar a les illes de vianants el temps imprescindible per a fer càrrega o descàrrega. Alhora, permet 10 minuts d’estacionament a la resta de vehicles que necessitin carregar o descarregar o bé encotxar o desencotxar a persones.Amb el projecte Z+LOADS s’implementa, a mode de prova pilot, la utilització de la tecnologia per tal de regular el temps autoritzat a aparcar als vehicles, segons siguinque fan càrrega o descàrrega o encotxament i desencotxament de persones.Així, tots aquells vehicles que hagin d’aparcar hauran d’estar registrats a l’APP dei indicar l’hora d’arribada i de finalització de l’estacionament, i fer-ho dins del temps autoritzat que els indicarà l’aplicació mòbil.Els vehicles autoritzats a ferdisposaran de 30 minuts per a fer aquestes operacions; i la resta de vehicles que necessitin carregar o descarregar o bé encotxar o desencotxar a persones continuaran disposant dels 10 minuts que disposen actualment.L’objectiu és permetre l'estacionament de cicles que realitzen distribució de càrrega i descàrrega de mercaderies a les zones d’aparcament gestionades amb l'aplicació Parkunload, i incentivar l'ús de la cargobike per al lliurament de mercaderies a la ciutat.

Osona.com estrena butlletí setmanal

Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?

Subscriu-te aquí gratuïtament