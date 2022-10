El centenari de la UE Vic omple l'Atlàntida

LA FCF ha lliurat una samarreta commemorativa a la UE Vic. Foto: David Pallarols

"100 anys d'il·lusió"

La Sala Ramon Montanyà del teatre lha presentat aquest dimarts un aspecte immillorable. Unes 750 persones s’han aplegat per viure, de primera mà, la commemoració delel club de futbol de la ciutat, que aquest mateix 18 d’octubre celebrava la màgica xifra de cent anys d’història.Sota la direcció del compositor vigatài la veu de Judit Muñoz, soprano; Marta Marichalar, mezzo; Joan Mas, tenor; i Ferran Albrich, baix, l’acte s’ha iniciat amb la interpretació de l’himne de UE Vic, una versió que compta amb l’arranjament musical del mateix Bardolet i que pròximament es registrarà perquè soni en la prèvia dels partits dels primers equips de l’entitat. Els intèrprets han estat acompanyats sobre l’escenari d’una vintena de joves esportistes de la Fundació UE Vic vestits amb l’equipament del centenari que aquesta temporada lluiran tots els conjunts del club blanc-i-vermell.Tot seguit, el president de la UE Vic i la Fundació,ha estat l’encarregat d’iniciar la ronda de parlaments repassant alguns dels noms més destacats que han format part de la història del club i ha agraït la presència de les autoritats corresponents i de tot els esportistes, familiars i persones vinculades al Vic que s’han aplegat per viure plegats una cita especial.També ha pres la paraula l’alcaldessa de Vic,; el representant de la Secretaria General de l’Esport a Barcelona,, i el vicepresident primer de la Federació Catalana de Futbol,. Tots ells han destacat la importància de la tasca social i educativa del club per a la ciutat i han felicitat l’entitat per aquesta fita centenària.Bonet, juntament amb el delegat de la FCF a Osona,han fet entrega al president ausetà d’una placa commemorativa i una samarreta de la selecció catalana amb el nom del club i el número 100 a l’esquena.El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Vic,; el regidor de Manteniment i Serveis, Medi Ambient i Món Rural,i el president del Consell Esportiu d’Osona, Albert Prado, també han estat present en l’acte que ha estat conduït per la periodista d’El 9 Nou, Esther Rovira i el periodista a RAC1, Jordi de Planell.El moment més destacat i esperat de la tarda ha estat l’estrena delcommemoratiu del centenari. El reportatge, que porta per nom 100 anys d’il·lusió. recull el testimoni de 52 persones que han format part de la història de la UE Vic des de diferents estaments de l’entitat.El documental explica la transcendència social, cultural i esportiva de la Unió Esportiva Vic, i combina les entrevistes amb imatges inèdites que s’han recuperat per commemorar els cent anys d’història del club de futbol de la ciutat. La peça audiovisual ha estat produïda per l’empresao, sota l’edició i producció de

