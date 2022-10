Junqueras i Rovira formalitzen l'única candidatura a la nova executiva d'ERC

El president d'ERC,i la secretària general,, han formalitzat aquest dimarts la seva candidatura per continuar al capdavant del partit presentant al voltant de 1.900 avals de la militància. Segons un comunicat d'ERC, la comissió de garanties de la formació ha proclamat aquesta única candidatura després de validar els avals.Els militants de la formació votaran de forma telemàtica el pròxim 6 de desembre la nova direcció que, a més de Junqueres i Rovira, inclou la renovació d'altres dirigents actuals com el president de la Generalitat,, com a coordinador nacional d'ERC, així com la secretària general adjunta i portaveu dels republicans,ERC continua així avançant en el seu procés per refermar el lideratge de Junqueras i Rovira, que ja porten més de 10 anys al capdavant del partit, i ho fan també amb nous relleus per conjugar l'experiència i els lideratges consolidats amb la renovació necessària. La decisió d'avançar el seu congrés nacional, que estava previst per al 2023, respon a la voluntat dels republicans d'enfortir i preparar l'organització davant dels reptes del país, però també per encararprevistes per l'any vinent.A la candidatura s'integren com a vicesecretaris generals de diferents àrees,(Recursos, Finances i Gerència),(Comunicació i Estratègia),(Feminismes i LGTBI),(Partit Obert i Moviments Socials),(Coordinació Institucional),(Coordinació Interna),(Drets, llibertats i lluita Antirepressiva),(Prospectiva, Agenda 2030 i Transició Ecològica),(Acció Política i Sectorial) i(Relacions Internacionals).encapçalades per Eva Baró (Gestió del coneixement), Kènia Domènech (Afiliació), Marta Molina (Moviments Socials), Oriol López (Mobilització i Coordinació Municipal), Pau Morales (Organització), Alba Camps (Política Municipal i Projectes Transversals), Laia Cañigueral (Coordinació de Política Supramunicipal), Marta Rosique (Coneixement i Justícia Global), Jordi Castellana (Política Econòmica i Coordinació Sectorial), Enric Marin (Educació i Cultura), Chakir El Homrani (Política del Treball i Seguretat) i Agnès Rotger (Drets socials i ciutadania).

