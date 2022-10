​La Generalitat invertirà uns 6 milions en les escoles de Perafita i Santa Eulàlia

per Pere Pratdesaba, Vic, Catalunya |

El solar on es construirà la nova escola El Roure Gros. Foto: Departament d'Educació

A la Catalunya Central:



✔️ @EscolaHeurom de Perafita: construcció d'un nou edifici per substituir l'actual (1,56 milions)

✔️ Escola El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer @GrosRoure: construcció d'un nou edifici per substituir l'actual (4,2 milions) pic.twitter.com/8ULoMxNpQt — Educació (@educaciocat) October 18, 2022

🔨🧱 El Govern ha aprovat 21 noves construccions i grans actuacions en centres educatius per valor de 98,38 milions d'euros.



📈 Seguim treballant per millorar els entorns educatius i adequar-los a les necessitats de l'alumnat.



🧵 Desgranem les obres aprovades en aquest fil 👇🏻 pic.twitter.com/FV0yWW5sIH — Educació (@educaciocat) October 18, 2022

El Govern ha aprovat aquest dimarts, en el marc del Programa d’encàrrecs d’actuacions (PEA), un total de 21 noves construccions i grans actuacions en centres educatius. Aquestes obres tindran un import total de 98.389.936 euros. Entre aquestes, hi ha la construcció de dos edificis nous a les escoles deamb una inversió de gairebé 6 milions d’euros.De les 21 actuacions en centres educatius, 12 són noves construccions (sis dotaran d’un edifici d’obra un centre educatiu en mòduls i sis substituiran un edifici antic amb una nova construcció), set són ampliacions i dos són una reforma integral.A Perafita se substituirà l’edifici deamb dues unitats. La inversió prevista és d’1.561.562 euros.Pel que fa a Santa Eulàlia de Riuprimer, es farà nova l’escola. L’actuació costarà 4.206.798 euros. L’Ajuntament preveu que es pugui inaugurar en uns quatre anys.Precisament, l’Ajuntament d’aquesta localitat es mostra exultant al web municipal: “Avui és un dia històric per a Santa Eulàlia de Riuprimer. L’Ajuntament i l’equip de govern actual volen agrair la feina prèvia feta pels equips anteriors i el personal que ens han precedit en aquest viatge que ja encara la recta final. A la Catalunya Central vam aconseguir que la nova construcció estigués ja situada com a prioritat número 1 i feia mesos que s’esperava l’acord de Govern”.

