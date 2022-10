Sant Julià de Vilatorta recorda Francesc Orenes

Repàs biogràfic

L'acte d'homenatge que es va fer al parc de les Set Fonts Foto: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Aquest dissabte, 15 d’octubre, es va celebrar al parc de les Set Fonts del’acte d’homenatge en record de l’activista cultural, fill il·lustre de la localitat, dedicant-li un sentit reconeixement després de la seva inesperada mort el passat 27 d’abril víctima de la Covid. L'acte, que va comptar amb la presència d’autoritats, d’amics, familiars i veïns del poble i comarca, va ser un esdeveniment amb una alta càrrega emotiva i on l’art, la música i la poesia van ser elements protagonistes.L’acte també va servir per fer-li lliurament de, que va recollir el seu fill Francesc Orenes de mans de l’alcalde,El fill d'Orenes també va rebre, per part de la regidora de Cultura,, l’acta del ple municipal del 10 d’octubre on es va aprovar per unanimitat fer aquest lliurament d’insígnia com a expressió de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva persona per la seva trajectòria i totes les aportacions culturals i artístiques cap a la vila.Paral·lelament a l’acte, també es va preparar unaa l’antic punt d’informació del mateix parc que es va poder visitar durant tot aquest cap de setmana. En aquesta mostra es feia un breu repàs de la seva vida a través de les seves obres d’art, poesies i objectes personals escrupolosament seleccionats per la família. També s’hi va projectar un audiovisual amb imatges i poesies seves recitades per familiars i gent propera.L’acte, conduït per, va començar amb un clam a la vida a través de la poesia Canto la vida, recitada pel seu net Francesc Orenes. Seguidament es va continuar amb els parlaments de l’alcalde i la regidora Suñén, que van lloar la figura de Francesc Orenes i van fer un repàs de les aportacions culturals, artístiques i poètiques de l’homenatjat. També es va fer menció a la donació per part de la família del seu extens fons bibliogràfic dedicat a l’exlibrisme per a la futura biblioteca que s’ubicarà a l’edifici de l’Arca de Noè, perquè aquesta es converteixi en un centre de referència en el sector exlibrístic.Un altre moment especialment emotiu va ser el record que li va fer, amic personal, que va explicar algunes anècdotes de la seva vida prèvia a la seva arribada a Sant Julià. La música a guitarra i en viu interpretada durant l’acte per l’amiga de la família, es va combinar amb altres poesies com Crits i sagetes, recitada pel doctor en història de l’art i veí de Sant Julià, i Deixeu-me dir i Clarividència, recitades per Montse Piqué i la mateixa Joana Bofarull. Les quatre poesies van ser creades per l’homenatjat i són obres que es troben al seu darrer poemari Temps de verema, editat el 2020.Nascut ael 21 d’abril de 1940, al llarg dels anys es va convertir en un vilatortí més implicant-se de manera molt activa en les diferents activitats culturals del poble i residint a Sant Julià de Vilatorta durant molts anys.De ben jove, atret per les lletres, va estudiaral Seminari Conciliar de Barcelona, més tard es va graduar en Disseny Gràfic per l’Escola Elisava i, finalment, es va llicenciar i doctorar en Belles Arts per la Universitat de Barcelona.Educador de base humanista va dedicar tota la seva vida professional a la recerca i l’ensenyament deespecialitzant-se en temes de comunicació visual aplicats al món de la imatge com el gravat, la il·lustració, el cartellisme i, sobretot, l’exlibrisme, tema al que va dedicar gran part de la seva vida com a estudiós, investigador, col·leccionista i també artista. L’any 1987 va defensar la seva tesi doctoral: “Els ex-libris Renart: una visió de l’exlibrisme en el marc del Modernisme” i va ser un dels membres fundadors de l’Associació Catalana d’Exlibristes (ACE) l’any 1989, sent el primer president i director de la revista semestral Ex-libris fins al 2005.Durant tota la seva trajectòriai és aquí on va contribuir que Sant Julià de Vilatorta s’enriquís gràcies als seus projectes, col·laboracions i implicació continuada i desinteressada. Com a gran especialista del món de l’art va fer diverses exposicions i va impartir vàries conferències al poble, a part de ser assessor artístic gràcies als seus coneixements. A més, també va escriure nombrosos articles i reportatges relacionats amb l’art i la cultura a la revista Vilatorta. També va ser el responsable de l’arxiu del poble durant set anys i membre de Terra de Tupinots, participant, organitzant i assessorant actes diversos.Sense oblidar que va ser l’autor del llibre, un llibre monogràfic de la vida i obra d’aquest científic il·lustre fundador de l’observatori meteorològic de Sant Julià de Vilatorta. El llibre es va presentar el 2016, any en què Francesc Orenes també va fer el pregó del nostre poble.Lava ser una altra de les seves grans passions i també va voler compartir i promoure esdeveniments poètics a Sant Julià. Membre de les Tertúlies amb poetes de Vic des de l’any 1998, va participar en nombrosos recitals, va promoure i dirigir diversos tallers de poesia i el seu treball va ser reconegut amb alguns guardons. L’any 2009 va publicar el seu poemari A flor de pell i el 2020 Temps de Verema.A nivelltambé va ser membre de la Junta dels Amics dels Museus d’Osona, membre del Patronat d’Estudis Osonencs i vocal responsable d’art i exposicions del Temple Romà de Vic. A més, va col·laborar en les activitats culturals del Casal de la Gent Gran Activa Mn. Josep Guiteras de Vic.

