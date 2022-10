El Museu del Ter proposa a l'alumnat un joc interactiu i itinerant per descobrir Manlleu

Objectiu

El curs escolar 2022-23 elestrena una nova activitat educativa,. Un nou recurs digital i presencial desenvolupat durant els darrers anys en col·laboració amb la comunitat educativa manlleuenca. La plasmació tecnològica i visual del joc ha anat a càrrec de l'empresa manlleuenca del sector de la cultura digital LUEE.Es presentarà en societat en un acte públic aquest dijous 20 d'octubre a les 18 h a l'Auditori Roca del Museu del Ter.La idea inicial del joc neix de la voluntat de crear una activitat educativa per promoure el coneixement i l'acostament a la història i el ric patrimoni de Manlleu entre tot l'alumnat dels centres educatius de la ciutat. Per això es va fer una aposta ambiciosa, deaprofitant les tecnologies digitals.El disseny del projecte ha comptat amb la implicació i el compromís dels centres educatius de Manlleu, especialment en la definició dels formats, continguts i la dinàmica de funcionament que s'ha adaptat a les necessitats i realitat dels centres. També han participat en les proves pilot que ens han servit per validar-ne el funcionament durant el curs anterior. A més, no es concep Galàxia Manlleu com un projecte tancat, sinó que es preveu que pugui tenir evolucions tecnològiques i de continguts a mesura que es vagi testant gràcies a les valoracions d'alumnes i professorat.Galàxia Manlleu és un joc interactiu i itinerant que, mitjançant la, portarà els infants i adolescents a descobrir aspectes, racons i històries de Manlleu que segurament no coneixien. Ho faran recorrent la ciutat de la mà d'uns peculiars extraterrestres que necessiten l'ajuda de l'alumnat de primària i secundària de Manlleu per recuperar les diferents parts de la seva nau, escampades per la població després d'un desafortunat accident.Cada grup d'alumnes, que variarà de nombre en funció del nivell educatiu, comptarà amb unaque els portarà mitjançant la geolocalització a nou punts obligatoris i a 16 punts opcionals. En cadascun d'aquests punts s'activaran proves que determinaran la puntuació total aconseguida per cada grup. Però no val a adormir-se, perquè disposaran d'un temps limitat per realitzar l'activitat, fent la màxima puntuació en el menor temps possible.El joc s'ha concebut pels estudiants dels centres educatius de Manlleu, amb dues versions diferenciades, una peri una altra per. No es descarta, però, obrir-lo a altres centres educatius que hi puguin estar interessats. També s'està valorant d'adequar una versió per a grups familiars i altres públics.La decidida aposta digital desplegada pel Museu del Ter durant els darrers anys ha afectat a totes les dimensions del museu i es desenvolupa en tres línies estratègiques: construint unaper exemple a les xarxes socials, on el museu ha aconseguit una comunitat de més de 25.000 seguidors o subscriptors entre Twitter, Facebook, Instagram i Youtube; oferint nombrososcom publicacions digitals, retransmissions en directe, produccions audiovisuals, exposicions virtuals i altres continguts entre els que destaca pel seu èxit el web "Coneix el riu"; finalment, produintvinculats a la museografia i l'activitat educativa presencial, com l'app web "Tradueix la teva visita", l'audioguia i signoguia del projecte Visitmuseum, etc... Galàxia Manlleu forma part d'aquesta tercera línia de treball, i es converteix, fins al moment, en la proposta més ambiciosa del Museu del Ter en aquest àmbit.El compromís amb l'educació del Museu del Ter és el resultat del seu posicionament com a museu social i compromès amb el seu entorn. Així, l'activitat educativa del museu es desenvolupa mitjançant els clàssics tetc. A banda d'aquestes propostes el museu desplega la seva activitat educativa amb projectes i accions diversos de col·laboració amb la nostra comunitat educativa. Galàxia Manlleu forma part d'aquesta línia de treball.L'activitat, totalment, està disponible pels centres educatius de Manlleu sota reserva prèvia, o bé per telèfon al 938515176 o al correu electrònic info@museudelter.cat.

