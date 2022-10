Detinguts in fraganti en un robatori al barri del Remei de Vic

per Redacció, Vic, Catalunya |

Una patrulla de la Guàrdia Urbana deva enganxar dosin fraganti, intentant cometre un robatori alEls fets van tenir lloc a les 4.23 hores del passat diumenge, 16 d’octubre.Els agents, que prestaven el servei per la zona, van detectar l'entrada d'un immoble oberta. Hi van entrar, van comprovar que a l'interior hi havia dos individus que pretenien fer un robatori i els van. Eren dos veïns de Vic.Els agents van poder localitzar i recuperar mobles i eines que els lladres ja havien traslladat prèviament fins a un immoble de les immediacions. Tots els objectes van ser tornats al seu propietari, al qual es va poder localitzar.

Osona.com estrena butlletí setmanal

Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?

Subscriu-te aquí gratuïtament