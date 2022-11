Sorteig | Dues entrades dobles per a l'espectacle «Ells i jo» a Calldetenes

El termini per participar en el sorteig es tancarà el proper diumenge 13 de novembre a les 12 de la nit

L'espectacle de titelles, de la companyia Teatre d'objectes, arriba el dissabte 19 de novembre a Calldetenes. L'obra és una història d’històries fantàstiques amagades al cosidor de l'àvia, a les golfes o al pati de casa, entre bèsties i criatures fantàstiques.i l' Auditori Teatre de Calldetenes sortegen dues entrades dobles (per a quatre persones), valorades en 60 euros.. L'endemà, dilluns 14 de novembre, es comunicaran els guanyadors, a través del perfil de Twitter d'- Els guanyadors obtindran una de les entrades quàdruples per a l'obra.- El termini per participar al sorteig es tancarà el diumenge 13 de novembre a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.