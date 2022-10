​Enxampats causant danys a xarxes i pals de la zona esportiva de Vic

Dos agents de lade paisà van enxampar la matinada del passat dissabte dues persones que estaven causant danys en elements de joc com xarxes o pals a la zona del darrere dels camps de futbol de Vic. En aquest punt hi solen practicar esports persones estrangeres de la ciutat.Les dues persones enganxades in fraganti són un home i una dona, tots dos. Se'ls han instruït diligències judicials per danys i desobediència als agents, arran del seu violent i provocatiu comportament.Els agents es van desplaçar a la zona d’incògnit després de rebrede la zona esportiva, en què manifestaven haver estat objecte de, i que se'ls havien produït danys en diferents elements del mobiliari per practicar esport.

