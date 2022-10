Estupefacció a l'Hospital de Vic per la mort per malària d'un pacient que s'havia operat de l'esquena

"És molt estrany"

Perplexitat, tal com explica avui el diari El País. Samuel Gómez, un pacient de 74 anys d’aquesta localitat va entrar a quiròfan per operar-se de l’espatlla. Al cap d’uns dies, quan la recuperació semblava que anava bé, el seu estat de salut va empitjorar de manera sorprenent i es va morir.La sorpresa és que se li va detectar que la seva defunció s’havia produït per, una malaltia eradicada fa temps a Europa i que sobreviu de manera endèmica en moltes zones tropicals. Normalment es transmet per la picadura d’un mosquit. En aquest cas, ningú té clar com es s’ha produït el contagi.La víctima haviai la seva espatlla se n’havia ressentit, segons explica el rotatiu. A finals d’estiu va decidir operar-se i va entrar a quiròfan el 30 de juliol. Li van posar dues plaques i sis cargols entre dues vèrtebres. La intervenció va anar bé i l’home ja estava a casa al cap de cinc dies.Laera correcta quan, de sobte, el 17 d’agost, l’home va començar a trobar-se malament, molt cansat i amb una febre molt elevada. Entra a urgències al cap de dos dies i el dia 21 pateix un xoc sèptic, els ronyons li fallen i gairebé no té plaquetes.En les anàlisis, sorpresa majúscula. El veí del Lluçanès pateix, la més mortífera de totes les malàries. Mor el 9 de setembre.L’Hospital de Vic admet, després de dos mesos d’investigacions, que no ha aconseguit esbrinar d’on ve el contagi. Dos informesEl centre hospitalari, segons ha explicat un portaveu a, va activar els protocols preceptius amb anàlisis exhaustius a tots els àmbits pels quals va passar el pacient: servies assistencials, tractament... No es va trobar res. “Una infecció per malària a dins d’un hospital és molt estrany”, assenyala aquest portaveu.Un altre possibilitat que es va descartar és la d’un contagi produït per algunad’algú dels equips que va tractar els pacients que van entrar a l’hospital amb malària entre juny i setembre (11 casos en total, algun que va haver de ser hospitalitzat). Cap professional dels equips que va tractar aquests pacients va tenir relació amb la víctima.També es va analitzar toti fins i totque es va donar al veí del Lluçanès. Tot va sortir negatiu.L’hospital no descarta la possibilitat que el contagi s’hagi pogut produir al centre (també es pot haver produït a fora), però a hores d’ara, no en coneix l’origen.diuen des del centre en aquest diari.En els propers dies, l’Hospital de Vic portarà a terme unano centrada en aquest cas, i tal com fa de manera protocol·lària cada any. Potser serà l’última possibilitat per trobar una resposta.

