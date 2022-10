​Futbol solidari contra el càncer

En Peyu va ser baixa per lesió. Foto: FC Barcelona

El Camp Municipal de Futbol deva acollir aquest diumenge, 16 d’octubre, una matinal benèfica on tots els diners que es van recaptar van anar destinats a. Hi va haver diverses activitats, com inflables i fins i tot la possibilitat de fer un vol captiu amb globus aerostàtic, entre d'altres.El plat fort, però, va ser el partit benèfic que van disputar l'Agrupació Jugadors deli els Amics de Sant Joan de Déu, que tenia entre la seva alineació molts personatges famosos, com, entre d’altres. Enva ser baixa d'última hora per lesió.Tot i que el resultat final del partit va ser d’1-4 a favor dels veterans blaugrana, l’entrenadorassegura que va ser ”un partit més competit i complicat del que sembla el resultat”. L’equip que formava els Amics de Sant Joan de Déu era jove i amb jugadors de qualitat que van posar prou difícil el domini i control de la pilota a l’AJFCB Masculí, acabant la primera part amb un 1 a 2.A la segona part els blaugrana van poder tenir més control sobre el partit que els va permetre tenir més arribades a camp contrari i fiançar dos gols més al marcador i que van donar la victòria alsculers: gols de Manel Martínez, Francesc Moreno, Raúl Hernández, Juan Carlos Sanchis (penal).A la mitja part es van fer diversos sorteigs i després, un dinar solidari al pavelló municipal. L’acte estava organitzat per l’UE Gurb amb la col·laboració de l’ Ajuntament de Gurb, El 9 Nou, Banco Mediolanum, Una Navidad de Ilusion, Saltoki i Base: Esports Estel.

