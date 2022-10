Tona comença a aplicar la tarifació social a l'escola bressol

ha començat a aplicarde la mateixa manera que ja fan alguns altres municipis, com Vic. La tarifació social és un sistema de preu públic en què cada família ha de pagar en funció dels seus ingressos. Les dades bàsiques per calcular la tarifa són tant el nombre de persones que componen la unitat familiar com la seva renda. S’estableixen diferents trams amb diferents preus de la taxa.Les famílies amb les rendes més baixes ja poden demanar-la per al curs 2022-23. Podeu consultar els diferents trams que s'estableixen al web municipal En aquests moments hi haque gaudeixen d’aquesta tarifa reduïda a Tona.

