Taradell demana als veïns que estiguin alerta per prevenir robatoris

demana a la població la màxima col·laboració per prevenir l'acció dels lladres que els darrers dies ja estan actuant al municipi. L'anterior cap de setmana, entre les 7 i quarts de 9 van entrar en dues cases del sud del nucli urbà, quan els residents eren fora. A quarts de 4 de la matinada del passat dimarts van intentar robar en un establiment comercial, on van forçar la porta i van trencar un vidre. La ràpida i eficient acció d'una veïna, que va sentir el soroll i va sortir al balcó, els va foragitar i va quedar en una temptativa de robatori amb força. La mateixa matinada ho van provar en un local del carrer de la vila.Tot i que les funcions de seguretat recauen en elsaquests treballen estretament amb la, els quals assumeixen en algunes ocasions les tasques pertinents de revisió i control de les zones afectades, i sempre vigilant l'entorn. Precisament per fer més rondes de vigilància a les franges horàries de més afectació, aquest dijous va començar a patrullar un segon vehicle de la Guàrdia Municipal, durant tot el període de tardor-hivern.Per evitar, minimitzar o prevenir aquests actes que tant afecten al poble, que generenels Mossos d'Esquadra posen a disposició de la ciutadania un seguit de mesures bàsiques de precaució i seguretat, les quals podeu consultar en aquest enllaç.

