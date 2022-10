Quan els parcs infantils són una prioritat municipal

Un full de ruta a mitjà termini

Als patis de les escoles s'ha optat per elements naturals. Foto: Adrià Costa

Quins són els quatre grans aspectes que avalua el pla director?

Una inversió de 155.000 euros



On s'ha actuat?

La memòria inclou la reforma de nou parcs existents –incloent dos patis escolars- i la creació d'un nou parc al barri de l'Atalaia. Paral·lelament, s'han fet actuacions concretes en set zones i es preveu la instal·lació del nou skatepark. D'aquesta manera, s'ha actuat en tots els barris del municipi.



Parc nou a la plaça del poeta del barri de l'Atalaia



Reforma parc infantil plaça Catalunya

Parcs dels marges esquerre i dret del riu Ter

Parc de l'avinguda Puigmal

Parc de la plaça Espanya

Parc de la plaça Verdaguer

Parc del carrer Ramon Pujols i Claveras

Pati de l'Escola Bressol la Llavor

Pati de l'Escola Mare de Déu del Sòl del Pont



Actuacions puntuals als parcs del polígon el Puig Vell i als barris de la Prada, el Bac de Roda, els Pèlics, Sant Sebastia, Santa Tecla i el Pla Xic (properament)



Nou skatepark a l'entorn de l'institut La memòria inclou la reforma de–incloent dos patis escolars- i la creació d'un nou parc al barri de l'Atalaia. Paral·lelament, s'han fet actuacions concretes en set zones i es preveu la instal·lació del nou skatepark. D'aquesta manera, s'ha actuat en tots els barris del municipi.Parc nou a la plaça del poeta del barri de l'AtalaiaReforma parc infantil plaça CatalunyaParcs dels marges esquerre i dret del riu TerParc de l'avinguda PuigmalParc de la plaça EspanyaParc de la plaça VerdaguerParc del carrer Ramon Pujols i ClaverasPati de l'Escola Bressol la LlavorPati de l'Escola Mare de Déu del Sòl del PontActuacions puntuals als parcs del polígon el Puig Vell i als barris de la Prada, el Bac de Roda, els Pèlics, Sant Sebastia, Santa Tecla i el Pla Xic (properament)Nou skatepark a l'entorn de l'institut

La importància de l'ombra

La regidora Roser Montané i la tècnica Àngela López. Foto: Adrià Costa

“Posar al dia elsera unade l'equip de govern per aquest mandat”. Així s'expressa, primera tinent d'alcalde de Roda de Ter . Aquest fet, juntament amb la demanda ciutadana, va fer que s'optés per elaborar un singularamb la voluntat d'actuar-hi de manera global i coherent. Només en aquest exercici, s'hi han destinat unsqque han permès crear un nou parc, renovar-ne integralment nou més i, en els mesos vinents, canviar l'skatepark.“Teníem molt clar que calia actuar sobre lesdels parcs infantils del poble, no de manera puntual”, assenyala Montané. Els serveis tècnics, amb la premissa de tenir un full de ruta a mitjà termini, van proposar elaborar un pla director.Es van trobar amb el problema de manca de referents en altres municipis. En aquest sentit, tal com explica la tècnica, van optar per fer un, totalment propi. “És un document molt breu, de tan sols sis pàgines, però pensat per ser de fàcil aplicació i que no corregués el risc de quedar tancat en un calaix”, assenyala.. Avaluació del tipus de jocs, de les edats a les quals estan dirigits, si es disposa o no d'ombra, de l'ús de materials naturals, de la presència de mobiliari urbà, entre altres.. Anar més enllà de l'estricte compliment de la normativa. Apostar per materials duradors i que requereixin un manteniment menor.. Actuacions que fomentin els parcs com a zona de trobada, comunitat i aprenentatge, més enllà del joc. Que afavoreixin la interacció entre mainada d'edats diverses i també entre generacions.. Anàlisi de factors com la densitat de població, la proximitat a escoles així com a camins escolars. També l'impacte de qüestions com l'incivisme.L'anàlisi dels quatre criteris d'actuació permet tenir una completa diagnosi delsde Roda de Ter. Una tasca que es resumeix en un semàfor –- i que va determinar la necessitat de crear-ne un dei actuar integralment en. Concretament, es determinava la necessitat de substituir jocs, canviar zones de drenatge i instal·lar terres esmortidors d'impactes, pintar jocs a terra, incloure gronxadors específics de 0 a 3 anys, espais inclusius i elements de mobiliari urbà com fonts o bancs, entre altres.Paral·lelament, es va repartir entre tots els alumnes del poble una enquesta. Es volia saber quins parcs feien servei, per què o què hi trobaven a faltar. Lesobtingudes es van incorporar al pla director. “Ens va servir per reforçar la validesa del pla”, explica la tècnica de Medi Ambient.Tot el procés va acabar en unaque va servir com a base de la licitació. Es va optar per quatre lots que van acabar adjudicats a tres empreses diferents especialitzades en aquest tipus d'equipaments.En els patis de l'escola bressol i de l'escola de Primària s'ha optat per, prioritzant l'ús de fusta km 0 de castanyer del Montseny. “Cal incloure el vector de sostenibilitat en el disseny dels parcs”, destaca la tècnica Àngela López. “Som molt partidàries de tenir jocs amb materials naturals. Afavoreix el procés d'aprenentatge de la mainada”, afegeix, directora de la llar d'infants municipal.Aquestes actuacions són les que es van realitzar abans per tal d'estar a punt a l'inici del curs. La resta s'estan acabant d'executar aquest mes d'octubre. Quedarà pendent la instal·lació del nou skateparc que està previst adjudicar abans que acabi el 2022. Amb aquesta actuació, la inversió municipal pujarà fins als 155.000 euros.Tradicionalment, les actuacions en parcs han tingut en compte el tipus de jocs i la seguretat. Tanmateix, ara cal incloure altres elements com lai l'. En aquest sentit, un dels criteris és que tots els parcs tinguin, com a mínim, elements per a totes les franges d'edat infantils –dels 0-3 als 12 anys-. Puntualment, a més, s'ha optat per buscar les relacions intergeneracionals com la instal·lació d'una taula d'escacs al parc situat a davant de la residència de gent gran de can Planoles.Un altre dels nous criteris a tenir en compte és el de l'. “Esdevé una prioritat en el context d'”, admet Àngela López. En aquest sentit, el 2021 es van plantar als parcs 60 arbres i aquest novembre se'n plantaran 60 més –fora de la partida de 155.000 euros-. També s'han inclòsque faran ombra gràcies a vegetació enfiladissa. “Han de ser parcs que també es puguin utilitzar a l'estiu”, conclou la tècnica municipal.La plantació dels arbres finalitzarà –a l'espera de la instal·lació de l'skatepark- les actuacions previstes. Serà aleshores que es tornaran a revisar els 26 parcs seguint els criteris del pla director per tal que s'estableixin, si s'escau, lesper al