​La remodelació del parc de Miquel Coll i Alentorn guanya els pressupostos participatius de la zona del Nen

ha estat el projecte guanyador dels. Amb 253 vots (un 41,7% del total), aquesta proposta per millorar les infraestructures de la zona del parc, amb una zona d'esbarjo, davant de l'escola Joaquim Salarich, amb una forta afluència d'infants, joves, famílies i persones grans del barri, i adequar l'espai com a refugi climàtic, és la que ha rebut més suport per part dels veïns de la zona.El projecte guanyador, promogut a partir de les propostes d'associacions veïnals i particulars que han participat al procés, consistirà en l'adequació de la pèrgola existent i la incorporació de vegetació perquè actuï com a refugi climàtic; la substitució dels jocs infantils adaptats a nens de 4 a 10 anys; la millora de la pista esportiva i la instal·lació d'un punt de wifi obert.En segon lloc, amb 243 vots, ha quedat la proposta de, un dels elements patrimonials modernistes de la ciutat, dissenyada per l'arquitecte Josep M. Pericas, un espai molt proper a l'institut la Plana i al camí vora riu; i en tercer lloc, amb 203 vots,En la presentació dels resultats del pressupostos participatius d'aquest any,, regidor de Participació Ciutadana, ha recordat que, amb el pressupost participatiu a la zona del Nen, es tanca el cicle d'aquest mandat, que ha comptat amb tres processos a les zones del Merma, la Vella i el Nen, respectivament.

